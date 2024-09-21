Ziraat Bankkart, TSYD Ankara Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası'nda Şampiyonluk İle Taçlandı

TSYD Ankara Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası Sonuçlandı

Bu yıl düzenlenen TSYD Ankara Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası, Ziraat Bankkart'ın zaferi ile sona erdi.

Şampiyonluk Mücadelesi

Turnuvanın ikinci gününde, Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi. Ziraat Bankkart, rakibini 25-15, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenerek şampiyonluğa adını yazdırdı.

Diğer Maçlar ve İlk Gün Performansı

Turnuvanın ikinci maçında ise Fenerbahçe Medicana, Halkbank'ı 24-26, 27-25, 25-22 ve 25-20'lik setlerle 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

İlk günün karşılaşmalarında da Galatasaray HDI Sigorta Halkbank'ı, Ziraat Bankkart ise Fenerbahçe Medicana'yı 3-0'lık skorlarla mağlup etmişti.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen bu organizasyon, voleybolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.