Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur Maçları Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur Heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası 1. tur mücadeleleri, yarın sahne alacak maçlarla start alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan programla birlikte futbol severler, zorlu karşılaşmalara tanıklık etmeye hazırlanıyor.
1. Tur Maç Programı
İşte yarın ve sonraki günlerde oynanacak olan karşılaşmaların programı:
- Yarın:
- 14.00 - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor vs Kilis Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
- 15.00 - Sinopspor vs Düzce Cam Düzcespor (Sinop Üniversite)
- 11 Eylül Çarşamba:
- 13.30 - Çankırı Futbol SK vs Kırıkkale FK (Çankırı Atatürk)
- 14.00 - Dersimspor vs Adıyaman FK (Tunceli Atatürk)
- 14.00 - Bayburt Özel İdare vs Serhat Ardahanspor (Bayburt Genç Osman)
- 14.00 - Şırnak Petrol SK vs Kurtalanspor (Şırnak Şehir)
- 14.00 - Bitlis Özgüzelderespor vs Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK (Bitlis 8 Ağustos)
- 14.00 - Onuksports Kelkit Hürriyet SK vs Kars 36 Spor (Kelkit İlçe)
- 14.00 - Kahramanmaraşspor vs Nevşehir Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
- 14.30 - Etimesgut Belediyespor vs Kırşehir Futbol SK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
- 14.30 - Bucak Belediye Oğuzhanspor vs Denizlispor (Bucak İlçe)
- 14.30 - Yeşil Yalova FK vs Yeni Çanspor (Yalova Atatürk)
- 14.30 - Zonguldak Kömürspor vs Bartınspor (Karaelmas K.Köksal)
- 16.00 - Uşakspor vs Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Uşak 1 Eylül)
- 12 Eylül Perşembe:
- 13.30 - 23 Elazığ FK vs 12 Bingölspor (Elazığ Doğukent)
- 16.00 - Bozüyük Vitraspor vs Bursaspor (Gölpazarı İlçe)
Bu karşılaşmalar, takımların kupa yolundaki ilk adımları anlamına geliyor. Futbolseverler, birbirinden çekişmeli mücadelelerin keyfini çıkaracak.