Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi 17 Eylül'de Gerçekleşecek

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi

Futbolseverler için önemli bir gelişme yaşandı. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunun kura çekimi, 17 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek.

TFF'den Açıklama Geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklamada, kura çekiminin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14:00'te başlayacağı bildirildi. TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılacağı etkinlikte, 2. eleme turuna dair önemli detaylar paylaşılacak.

Tek Maç Eleme Usulü

Bu eleme turu, tek maç eleme usulüne göre düzenlenecek ve turu geçen takımlar, adını 3. eleme turuna yazdırma fırsatı elde edecek. Toplamda 64 takımın yarışacağı bu turda, 32 ekip bir sonraki tura yükselebilecek.