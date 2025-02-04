Ziraat Türkiye Kupası 2. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2. Haftası İçin Hakemler Belirlendi

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. haftasında yarın ve 6 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan duyuruyla, maçların hakemleri şu şekilde belirlendi:

Yarının Maçları

13.00 İskenderunspor-Trabzonspor: Ali Yılmaz

İskenderunspor-Trabzonspor: Ali Yılmaz 15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy 18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş 20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe

6 Şubat Perşembe Maçları

13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa: Reşat Onur Coşkunses

Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa: Reşat Onur Coşkunses 16.00 Geosis Boluspor-Galatasaray: Yiğit Arslan

Geosis Boluspor-Galatasaray: Yiğit Arslan 18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Burak Olcar

Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Burak Olcar 20.45 Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak

Bu hafta oynanacak karşılaşmalar, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.