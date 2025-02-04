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Ziraat Türkiye Kupası 2. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:39
Ziraat Türkiye Kupası 2. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2. Haftası İçin Hakemler Belirlendi

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. haftasında yarın ve 6 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan duyuruyla, maçların hakemleri şu şekilde belirlendi:

Yarının Maçları

  • 13.00 İskenderunspor-Trabzonspor: Ali Yılmaz
  • 15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
  • 18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş
  • 20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe

6 Şubat Perşembe Maçları

  • 13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa: Reşat Onur Coşkunses
  • 16.00 Geosis Boluspor-Galatasaray: Yiğit Arslan
  • 18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Burak Olcar
  • 20.45 Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak

Bu hafta oynanacak karşılaşmalar, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

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