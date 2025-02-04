Ziraat Türkiye Kupası 2. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2. Haftası İçin Hakemler Belirlendi
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. haftasında yarın ve 6 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan duyuruyla, maçların hakemleri şu şekilde belirlendi:
Yarının Maçları
- 13.00 İskenderunspor-Trabzonspor: Ali Yılmaz
- 15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
- 18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş
- 20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe
6 Şubat Perşembe Maçları
- 13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa: Reşat Onur Coşkunses
- 16.00 Geosis Boluspor-Galatasaray: Yiğit Arslan
- 18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Burak Olcar
- 20.45 Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak
Bu hafta oynanacak karşılaşmalar, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.