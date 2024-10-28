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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Hakemleri Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarınki maçların hakemleri belirlendi, detaylar içeriğimizde.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 17:04
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Hakemleri Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Hakemler Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turunda yarın gerçekleştirilecek maçların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. İşte maçların programı ve görev alacak hakemler:

Maç Programı

13.00 - Bursa Nilüferspor vs. MKE Ankaragücü: Yunus Dursun

13.30 - Etimesgut Belediyespor vs. Mardin 1969: Kaan Kara

13.30 - Sarıyer vs. Niğde Belediyespor: Hasan Avcı

13.30 - Alanya 1221 vs. Adıyaman FK: Tayfun Sarı

13.30 - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar vs. Fethiyespor: Osman Köksaldı

15.00 - Fatih Karagümrük vs. Tokat Belediye Plevnespor: Reşat Onur Coşkunses

17.30 - 23 Elazığ FK vs. TÜMOSAN Konyaspor: Yiğit Arslan

20.30 - Adanaspor vs. Çorluspor 1947: Adem Cinek

Futbolseverler için heyecanlı bir gün olması beklenen bu maçlarla birlikte, takımların performansı ve hakemlerin yönetimi büyük bir dikkatle takip edilecektir.

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