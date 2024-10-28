Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Hakemleri Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Hakemler Belli Oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turunda yarın gerçekleştirilecek maçların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. İşte maçların programı ve görev alacak hakemler:
Maç Programı
13.00 - Bursa Nilüferspor vs. MKE Ankaragücü: Yunus Dursun
13.30 - Etimesgut Belediyespor vs. Mardin 1969: Kaan Kara
13.30 - Sarıyer vs. Niğde Belediyespor: Hasan Avcı
13.30 - Alanya 1221 vs. Adıyaman FK: Tayfun Sarı
13.30 - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar vs. Fethiyespor: Osman Köksaldı
15.00 - Fatih Karagümrük vs. Tokat Belediye Plevnespor: Reşat Onur Coşkunses
17.30 - 23 Elazığ FK vs. TÜMOSAN Konyaspor: Yiğit Arslan
20.30 - Adanaspor vs. Çorluspor 1947: Adem Cinek
Futbolseverler için heyecanlı bir gün olması beklenen bu maçlarla birlikte, takımların performansı ve hakemlerin yönetimi büyük bir dikkatle takip edilecektir.