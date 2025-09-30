Ziraat Türkiye Kupası: 3. Eleme Turu Maç Programı Açıklandı

TFF, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maç programını açıkladı. 28-30 Ekim'de oynanacak karşılaşmalar ve stat bilgileri belli oldu.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 18:09
Ziraat Türkiye Kupası: 3. Eleme Turu Maç Programı Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Maç Programı Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 28, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde oynanacak maçların programı ve saha bilgileri şöyle:

28 Ekim Salı

13.30 Kahramanmaraşspor-Eminevim Ümraniyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Saha)

13.30 Kepezspor-Özbelsan Sivasspor (Kepez Hasan Doğan)

15.30 52 Orduspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Ordu)

18.00 Sakaryaspor-Sultan Su İnegölspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.30 Zecorner Kayserispor-Niğde Belediyespor (RHG EnerTürk Enerji)

29 Ekim Çarşamba

13.00 Kahta 02-Kasımpaşa (Kahta İlçe)

13.30 Aliağa Futbol-Serikspor (Aliağa Atatürk)

13.30 Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK (Osmanlı)

13.30 Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77 (Maltepe Hasan Polat)

13.30 Dersimspor-Fethiyespor (Tunceli Atatürk)

13.30 Erciyes 38-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

13.30 Fatsa Belediyespor-İmaj Altyapı Vanspor (Fatsa İlçe)

13.30 Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.30 Muşspor-Menemen FK (Muş Şehir)

13.30 Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Silifke Şehir)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.30 Arca Çorum FK-Kütahyaspor (Çorum Şehir)

15.30 Atko Grup Pendikspor-Çorluspor 1947 (Pendik)

15.30 ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı (Isparta Atatürk)

15.30 Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor (Yeni Ordu)

18.00 Manisa FK-Muğlaspor (Manisa 19 Mayıs)

20.30 Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

30 Ekim Perşembe

13.00 Karaköprü Belediyespor-Çaykur Rizespor (Faruk Çelik)

13.30 1926 Bulancakspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bulancak İlçe)

14.45 Zonguldakspor-Sipay Bodrum FK (Karaelmas Kemal Köksal)

15.30 Esenler Erokspor-Ağrı 1970 (Esenler Erokspor)

18.00 Gaziantep FK-Karabük İdmanyurd (Gaziantep)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-12 Bingölspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor'dan Dijital Hamle: Mobil Uygulama ve Taraftar Kart Tanıtıldı
2
Türk Telekom’da Yavuz Gültekin ve Kris Bankston: 'Bu Sezon Şampiyonluğa Talibiz'
3
Luca Banchi İtalya Milli Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Oldu
4
Ziraat Türkiye Kupası: 3. Eleme Turu Maç Programı Açıklandı
5
Alperen Şengün: EuroBasket 2025 'İnanılmaz' Bir Turnuva
6
Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Şampiyonası 8-12 Ekim'de Antalya'da
7
İspanya'da 19 yaşındaki kaleci Raul Ramirez maçta aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar