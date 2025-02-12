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Ziraat Türkiye Kupası 3. Maç Programı Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki 3. maçlar 25-27 Şubat'ta yapılacak. TFF, maç programını duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 19:43
Ziraat Türkiye Kupası 3. Maç Programı Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Maç Tarihleri ve Programı

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında yapılacak olan 3. maçların programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Müsabakalar, 25, 26 ve 27 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

25 Şubat Salı

  • 15.00 Net Global Sivasspor - Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)
  • 15.00 Kırklarelispor - Kocaelispor (Kırklareli Atatürk)
  • 15.00 Onvo Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park)

26 Şubat Çarşamba

  • 15.00 Ahlatcı Çorum FK - Geosis Boluspor (Çorum Şehir)
  • 20.30 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor (Eryaman)
  • 20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük - İskenderunspor (Atatürk Olimpiyat)
  • 20.30 Trabzonspor - Çaykur Rizespor (Papara Park)

27 Şubat Perşembe

  • 16.00 Kasımpaşa - Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 16.00 Erzurumspor FK - Uğur Okulları İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)
  • 16.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Gaziantep)
  • 19.00 ikas Eyüpspor - Rams Başakşehir (Stat henüz açıklanmadı)
  • 19.00 Galatasaray - Tümosan Konyaspor (Rams Park)

Gruplarından çıkma şansı bulunan kulüplerin, karşılaşmalarını aynı gün ve saatlerde oynaması için planlanan bu program, futbolseverler için heyecan dolu anlar sunacak.

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