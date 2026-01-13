Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor 1-2 Galatasaray
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fethiyespor'u 2-1 yenerek sahadan galip ayrıldı. Karşılaşma özellikle ikinci yarıda yaşanan gollerle şekillendi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Sallai, penaltı noktası üzerinden sağ ayağıyla gelişine sert vurdu; top üst direkten döndü.
73. dakikada sağ taraftan Barış Alper’in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Abdülkerim’in kafa vuruşunda top kaleci Arda’nın üzerinden ağlarla buluştu. 0-1
80. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mauro Icardi sol ayağıyla ortayı yaptı. Arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti. 0-2
90. dakikada hızlı gelişen hücumda sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan’ın ortasında Uğur Ayhan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2
Stat ve hakemler
Stat: Fethiye
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Erkan Akbulut, Murat Temel Çimen
Fethiyespor
Başlangıç Kadrosu: Arda Akbulut, Berat Satır, Oğuz Yılmaz, Şahan Akyüz, Berkay Can Değirmencioğlu (Ulaş Zengin dk. 76), Ali Mert Aydın, Samet Asatekin (Muhammet Raşit Yöndem dk. 82), Cihan Kazan (Uğur Ayhan dk. 76), İrfan Akgün, Melih Okutan (Yusuf Türk dk. 60), Muhammet Enes Erdem (Ramazan Çevik dk. 60)
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Serdarcan Eralp, Arda Yakup Yılmaz, Yusuf Efe Çağlar, Serkan Yıldız
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Galatasaray
Başlangıç Kadrosu: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez (Yunus Akgün dk. 70), Arda Ünyay (Abdülkerim Bardakcı dk. 9), Kazımcan Karataş, Gökdeniz Gürpüz (Roland Sallai dk. 46), Mario Lemina (Barış Alper Yılmaz dk. 46), Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Eren Elmalı (Ada Yüzgeç dk. 86), Mauro Icardi
Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Necati Oğulcan Yançel, Yusuf Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller
Abdülkerim Bardakcı (dk. 73), Barış Alper Yılmaz (dk. 80) — Galatasaray; Uğur Ayhan (dk. 90) — Fethiyespor
