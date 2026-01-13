Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor 1-2 Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Galatasaray, Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti; goller Abdülkerim, Barış Alper ve Uğur Ayhan'dan geldi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 22:54
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 23:01
Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor 1-2 Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor 1-2 Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fethiyespor'u 2-1 yenerek sahadan galip ayrıldı. Karşılaşma özellikle ikinci yarıda yaşanan gollerle şekillendi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Sallai, penaltı noktası üzerinden sağ ayağıyla gelişine sert vurdu; top üst direkten döndü.

73. dakikada sağ taraftan Barış Alper’in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Abdülkerim’in kafa vuruşunda top kaleci Arda’nın üzerinden ağlarla buluştu. 0-1

80. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mauro Icardi sol ayağıyla ortayı yaptı. Arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti. 0-2

90. dakikada hızlı gelişen hücumda sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan’ın ortasında Uğur Ayhan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

Stat ve hakemler

Stat: Fethiye

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Erkan Akbulut, Murat Temel Çimen

Fethiyespor

Başlangıç Kadrosu: Arda Akbulut, Berat Satır, Oğuz Yılmaz, Şahan Akyüz, Berkay Can Değirmencioğlu (Ulaş Zengin dk. 76), Ali Mert Aydın, Samet Asatekin (Muhammet Raşit Yöndem dk. 82), Cihan Kazan (Uğur Ayhan dk. 76), İrfan Akgün, Melih Okutan (Yusuf Türk dk. 60), Muhammet Enes Erdem (Ramazan Çevik dk. 60)

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Serdarcan Eralp, Arda Yakup Yılmaz, Yusuf Efe Çağlar, Serkan Yıldız

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Galatasaray

Başlangıç Kadrosu: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez (Yunus Akgün dk. 70), Arda Ünyay (Abdülkerim Bardakcı dk. 9), Kazımcan Karataş, Gökdeniz Gürpüz (Roland Sallai dk. 46), Mario Lemina (Barış Alper Yılmaz dk. 46), Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Eren Elmalı (Ada Yüzgeç dk. 86), Mauro Icardi

Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Necati Oğulcan Yançel, Yusuf Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller

Abdülkerim Bardakcı (dk. 73), Barış Alper Yılmaz (dk. 80) — Galatasaray; Uğur Ayhan (dk. 90) — Fethiyespor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI A GRUBU 2. HAFTA MAÇINDA FETHİYESPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI GALATASARAY'A...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI A GRUBU 2. HAFTA MAÇINDA FETHİYESPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI GALATASARAY'A 2-1 MAĞLUP OLDU.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI A GRUBU 2. HAFTA MAÇINDA FETHİYESPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI GALATASARAY'A...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eurocup A Grubu: Manresa 96-92 — Bahçeşehir Koleji Sinan Erdem'de yenildi
2
Afyon'da Gelişim Ligi Maçı: Denizli İdmanyurdu'ndan Kocatepe D-1 Sahasına Tepki
3
Ziraat Türkiye Kupası 2. Hafta Sonuçları — 4 Maçta Alınan Skorlar
4
TFF Tahkim Kurulu 57 Futbolcunun Hak Mahrumiyeti Cezasını Onadı
5
Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor 1-2 Galatasaray
6
Sarunas Jasikevicius ile Fenerbahçe Beko 3 Yıl Daha
7
Yatağanspor, Mustafa Yıldırım ile Yollarını Ayırdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları