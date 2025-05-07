Ziraat Türkiye Kupası Final Maçının Biletleri Satışta!

Ziraat Türkiye Kupası Final Maçının Biletleri Artık Satışta

14 Mayıs Çarşamba günü, Trabzonspor ile Galatasaray arasında gerçekleştirilecek 63. Ziraat Türkiye Kupası Final maçı için bilet satışları başladı. Bu heyecan dolu karşılaşma, Gaziantep Stadı'nda saat 20.45'te yapılacak.

Bilet Satışı Detayları

Biletler, passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama üzerinden temin edilebilecek. Maç için bilet satın alma sürecinde izlenecek kurallar ve detaylar ise yine passo.com.tr adresinde bulunmaktadır.

Futbolseverleri bir araya getirecek bu karşılaşma, Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihi bir anına tanıklık edecek. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için yerlerini almak üzere biletlerini edinmelidir.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının biletleri satışa sunuldu. Bordo-mavili taraftarlar, karşılaşmanın biletlerine ilgi gösterdi.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının biletleri satışa sunuldu. Bordo-mavili taraftarlar, karşılaşmanın biletlerine ilgi gösterdi.