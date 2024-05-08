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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Beşiktaş buluşacak!

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup ederek 34 yıl aradan sonra Beşiktaş'la finalde buluştu. Finalin ne zaman nerede oynanacağı TFF tarafından açıklanacak.

Yayın Tarihi: 08.05.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 23:04
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Beşiktaş buluşacak!

34 Yıllık Bekleyiş Sonunda: Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanacak. Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup ederek finale yükseldi ve 34 yıl aradan sonra Beşiktaş'la finalde buluşma şansı yakaladı.

Maçın Özeti:

Fatih Karagümrük 3 - 2 Trabzonspor: Evinde Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden Trabzonspor, rövanşta rakibini 4-0 yenerek finale yükseldi.

Yarı Final Sonuçları: Trabzonspor, yarı finalde konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 4-0 geçerek Ankaragücü'nü eleyen Beşiktaş'ın finaldeki rakibi oldu.

Tarih ve Yer Belli Olacak:

Türkiye Kupası finalinin ne zaman nerede oynanacağının kısa süre içerisinde TFF tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Statistiki Bilgiler:

Son Final Karşılaşması: Bu iki ezeli rakip son olarak 1989-90 sezonunda Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelmiş ve Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-0 yenerek şampiyon olmuştu.

Şampiyonluklar: Beşiktaş kupada 10 kez mutlu sona ulaşırken bordo-mavili takım ise 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Her iki takımda 6'şar kez finalde kaybetti.

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