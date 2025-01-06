Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması Heyecanı Yarın Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ilk hafta maçları, yarın düzenlenecek dört karşılaşma ile start alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde toplamda 12 maç oynanacak.

Yarının Maç Programı

Yarın oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde:

A Grubu

13.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor (Eryaman)

15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

13.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor (Eryaman) 15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat) D Grubu

19.00 Net Global Sivasspor - Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

21.00 Onvo Antalyaspor - Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)

8 Ocak Çarşamba Maçları

8 Ocak tarihinde oynanacak maçlar:

D Grubu

13.00 Kırklarelispor - Sipay Bodrum FK (Kırklareli Atatürk)

13.00 Kırklarelispor - Sipay Bodrum FK (Kırklareli Atatürk) C Grubu

15.30 ikas Eyüpspor - Boluspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Galatasaray - RAMS Başakşehir (RAMS Park)

15.30 ikas Eyüpspor - Boluspor (Recep Tayyip Erdoğan) 20.30 Galatasaray - RAMS Başakşehir (RAMS Park) A Grubu

18.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor (Papara Park)

9 Ocak Perşembe Maçları

9 Ocak'ta ise şu maçlar gerçekleşecek:

B Grubu

13.00 Erzurumspor FK - Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

18.00 Gaziantep FK - Uğur Okulları İstanbulspor (Gaziantep)

20.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

13.00 Erzurumspor FK - Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir) 18.00 Gaziantep FK - Uğur Okulları İstanbulspor (Gaziantep) 20.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan) C Grubu

15.30 Ahlatcı Çorum FK - TÜMOSAN Konyaspor (Çorum Şehir)

Futbol severler için heyecan dolu günlerin kapıda olduğu bu dönemde, takımların sahada sergileyeceği performans merakla bekleniyor.