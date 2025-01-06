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Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması, yarın dört maçla başlıyor. İşte tam program ve detaylar.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 09:21
Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması Heyecanı Yarın Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ilk hafta maçları, yarın düzenlenecek dört karşılaşma ile start alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde toplamda 12 maç oynanacak.

Yarının Maç Programı

Yarın oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde:

  • A Grubu
    13.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor (Eryaman)
    15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)
  • D Grubu
    19.00 Net Global Sivasspor - Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)
    21.00 Onvo Antalyaspor - Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)

8 Ocak Çarşamba Maçları

8 Ocak tarihinde oynanacak maçlar:

  • D Grubu
    13.00 Kırklarelispor - Sipay Bodrum FK (Kırklareli Atatürk)
  • C Grubu
    15.30 ikas Eyüpspor - Boluspor (Recep Tayyip Erdoğan)
    20.30 Galatasaray - RAMS Başakşehir (RAMS Park)
  • A Grubu
    18.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor (Papara Park)

9 Ocak Perşembe Maçları

9 Ocak'ta ise şu maçlar gerçekleşecek:

  • B Grubu
    13.00 Erzurumspor FK - Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
    18.00 Gaziantep FK - Uğur Okulları İstanbulspor (Gaziantep)
    20.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
  • C Grubu
    15.30 Ahlatcı Çorum FK - TÜMOSAN Konyaspor (Çorum Şehir)

Futbol severler için heyecan dolu günlerin kapıda olduğu bu dönemde, takımların sahada sergileyeceği performans merakla bekleniyor.

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