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Ziraat Türkiye Kupası Kura Çekimi 20 Aralık'ta Yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 21:04
Ziraat Türkiye Kupası Kura Çekimi 20 Aralık'ta Yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası Kura Çekimi Bilgilendiriyor

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında grup müsabakalarının kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek.

Kura Çekimi Ayrıntıları

Kura çekimi, saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımıyla başlayacak. Organizasyon, Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak ve A Spor kanalından canlı olarak yayımlanacak.

Futbol severlerin merakla beklediği bu önemli etkinlikte, takımların hangi gruplarda yer alacağı belli olacak.

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