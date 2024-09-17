Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu Eşleşmeleri Duyuruldu

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Eşleşmeleri Belirlendi
Ziraat Türkiye Kupası'nda, 2. eleme turu eşleşmelerinin kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamayla birlikte, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimine pek çok önemli isim katıldı.
TFF Yetkilileri ile Kulüp Temsilcileri Bir Araya Geldi
Kura çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Ziraat Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Erdinç Erdoğan, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı ile birçok kulüp başkanı ve temsilcisi katıldı.
64 Takım Tek Maç Usulüyle Yarışacak
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda, ilk eleme turunu geçerek gelen 16 takımın yanı sıra, Nesine 2. Lig'den 18 ve Nesine 3. Lig'den 30 takım olmak üzere toplam 64 ekip mücadele edecek. Müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre 8, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Eşleşmeler Şu Şekilde
- Türk Metal 1963 - Pazarspor
- Bulvarspor - İnegölspor
- Kilis Belediyespor - Balıkesirspor
- Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947
- Kolibri Ağrı 1970 - Arnavutköy Belediyespor
- Uşakspor - Bursaspor
- Muğlaspor - Sarıyer
- Niğde Belediyespor - Motolux 68 Aksarayspor
- Erciyes 38 - Orduspor 1967
- 23 Elazığ FK - Polatlı 1926
- Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor
- Bitlis Özgülderespor - Onuksports Kelkit Hürriyetspor
- Altay - Karaman FK
- Karabük İdmanyurdu - Bursa Nilüfer FK
- Giresunspor - Viranşehir Belediyespor
- Tuzlaspor - Tire 2021 FK
- Büyükçekmece Tepecikspor - Serik Belediyespor
- Etimesgut Belediyespor - Şırnak Petrolspor
- Fatsa Belediyespor - Silifke Belediyespor
- Smart Holding Çayelispor - Yeşil Yalova FK
- Fethiyespor - Düzce Cam Düzcespor
- Amasyaspor FK - Bucak Belediye Oğuzhanspor
- Nazillispor - Somaspor
- Yozgat Belediyesi Bozokspor - Kırklarelispor Futbol
- Ankara Demirspor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor
- Adıyaman FK - Afyonspor
- Artvin Hopaspor - Belediye Derincespor
- Zonguldak Kömürspor - Kırıkkale Futbol
- Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri - Mardin 1969
- Küçükçekmece Sinopspor - Altınordu
- Bayburt Özel İdarespor - Bergama Sportif Faaliyetler
- Ergene Velimeşespor - Çankayaspor
Turnuvanın bu önemli aşamasında kazanan 32 takım bir üst tura yükselecek.