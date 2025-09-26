Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu Kura Çekimi Yapıldı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Tören, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

Programa; TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir, Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Ziraat Bankası yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Mecnun Otyakmaz kura çekimi öncesinde şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl 64'üncü kez düzenlediğimiz Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarına adım adım yaklaşıyoruz. Türkiye Kupası, sahadaki rekabetin yanı sıra dayanışma, kardeşlik ve fair-play ruhunu içinde barındırıyor. Kupada, amatöründen profesyoneline her oyuncumuz aynı heyecanı yaşıyor. Gençlerimize ilham olan Ziraat Türkiye Kupası, futbol tutkunu ülkemizin her köşesinden takımları aynı organizasyonda buluşturuyor. Futbolumuzun birleştirici gücüne örnek teşkil eden kupamız, tüm liglerimizdeki takımlara da yer vererek kapsayıcılığını göstermiş oluyor. Bildiğiniz gibi daha önce kuranın bölgesel olması talebi vardı. Bundan önceki iki turda siz değerli kulüplerimizin bu taleplerini yerine getirme fırsatı bulduk. Ancak bu turdan itibaren herhangi bir adaletsizlik söz konusu olmaması düşüncesiyle kura çekimini artık ulusal bazda yapacağız."

Kura çekimi, 2. turu geçen 39 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 7, Trendyol 1. Lig'den 10 olmak üzere toplam 56 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.

3. tur eleme müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre 28, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde oynanacak.

3. tur eşleşmeleri

TÜMOSAN Konyaspor-12 Bingölspor

Esenler Erokspor-Ağrı 1970 SK

Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor

Fatsa Belediyespor-İmaj Altyapı Vanspor FK

Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77

Astor Enerji Çankaya SK-KCT 1461 Trabzon FK

Kepezspor-Özbelsan Sivasspor

Erciyes 38 Futbol SK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Arca Çorum FK-Kütahyaspor

Kahramanmaraşspor-Eminevim Ümraniyespor

52 Orduspor FK-SMS Grup Sarıyer

Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor

Zonguldakspor FK-Sipay Bodrum FK

Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor

Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurt SK

Muşspor-Menemen FK

Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler

Zecorner Kayserispor-Niğde Belediyesispor

1926 Bulancakspor-Alagöz Holding Iğdır FK

Atko Grup Pendikspor-Çorluspor 1947

Karaköprü Belediyespor-Çaykur Rizespor

Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu

Dersimspor-Fethiyespor

Sakaryaspor-Sultan Su İnegölspor

Aliağa Futbol-Serikspor

Isbaş Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

Manisa FK-Muğlaspor

Kahta 02-Kasımpaşa