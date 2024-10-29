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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tura Yükselen Takımlar Belli Oldu

Etimesgut Belediyespor, Sarıyer, Alanya 1221 FK ve Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 18:33
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tura Yükselen Takımlar Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Üst Tura Geçen Takımlar

Ülkemizin prestijli futbol organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen öğlen seansındaki karşılaşmalar sonucunda, 4. tura yükselen takımlar belli oldu.

Maç Sonuçları

  • Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969: 2-0
  • Sarıyer - Niğde Belediyespor: 1-0
  • Alanya 1221 FK - Adıyaman FK: 2-1 (Uzatmada)
  • Fethiyespor - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 2-0

Bu sonuçlarla birlikte Etimesgut Belediyespor, Sarıyer, Alanya 1221 FK ve Fethiyespor bir üst tura geçmeyi başardılar.

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