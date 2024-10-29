Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü Tur Atladı

Ziraat Türkiye Kupası Maç Sonuçları

Bu akşam İbrahim Yazıcı Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında MKE Ankaragücü, Bursa Nilüfer'i 3-2 yenerek bir üst tura yükseldi.

Maçın Detayları

Maçın başlama düdüğüyle birlikte Ankaragücü, Saponara'nın 4. dakikada attığı golle öne geçti. Bu hızlı başlangıç, Bursa Nilüfer'in geri dönmesini sağladı. İlk yarının sonlarına yaklaşırken, 41. dakikada Hasan Gündoğdu'nun attığı gol ile durum 1-1'e geldi ve ilk yarı berabere sonuçlandı.

İkinci Yarıda Goller Peş Peşe Geldi

İkinci yarıya hızlı başlayan Ankaragücü, 55. dakikada Varga'nın attığı golle tekrar öne geçti ve durum 2-1 oldu. Ancak Bursa Nilüfer, 62. dakikada Aykut Çift ile eşitliği sağladı: 2-2.

Karşılaşmanın Kader Anı

Maçın seyri 68. dakikada Cephas'ın attığı golle değişti. Bu gol, Ankaragücü'ne turu getiren son gol oldu ve karşılaşma 3-2 sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Bursa Nilüfer, Ankaragücü ile İbrahim Yazıcı Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Ankaragücülü Saponara (sağda), Bursa Nilüferli Utku Kunduzcu (solda) ile mücadele etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Bursa Nilüfer, Ankaragücü ile İbrahim Yazıcı Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Ankaragücülü Saponara (sağda), Bursa Nilüferli Utku Kunduzcu (solda) ile mücadele etti.