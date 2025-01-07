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Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Sivasspor'u 1-0 Yenerek Avantaj Sağladı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Beşiktaş, Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup etti ve ilk haftayı galibiyetle kapattı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 21:03
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Sivasspor'u 1-0 Yenerek Avantaj Sağladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la Sivasspor Karşı Karşıya Geldi

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaştı. Karşılaşma, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İlk Yarının Özet Anları

19. dakikada, Murat Paluli'nin sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içerisindeki Pritchard kaleci Mert Günok'a takıldı. Ardından 20. dakikada Joao Mario'nun ceza alanına ortasında Rafa Silva, topa sert vurdu ve top filelerle buluştu. Skor 0-1 oldu.

40. dakikada, Pritchard'ın pasıyla soldan ceza alanına giren Koita, defanstan sekerek gelen topu kaleci Mert Günok'a kaptırmadan uzaklaştırdı. İlk yarı, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarıda Gelişmeler

Karşılaşmanın ikinci yarısının başlarında 55. dakikada Muçi, ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı. Defansa çarparak köşeye giden topu kaleci Nikolic, son anda kornere çelmeyi başardı.

69. dakikada Emre Gökay'ın sağ kanattan ortasında, Koita'nın şutunun kale direğinden döndüğü anlar dikkat çekti. Yine 86. dakikada Immobile'in ortasında Rashica defansa çarpan topu kornere gönderdi.

Maçın son anlarında, 90+3. dakikada Charisis'in sert vuruşunu kaleci Mert Günok, son anda kornere göndererek takımını kurtardı. Ancak bu anlar, Beşiktaş'ın galibiyetini değiştiremedi.

Sonuç olarak, Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki ilk haftayı 1-0'lık galibiyetle kapatarak önemli bir avantaj elde etti.

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