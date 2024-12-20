Ziraat Türkiye Kupası'nda Grup Maçları Fikstürü Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Fikstüre göre, grup aşamasındaki ilk karşılaşmalar 7-8-9 Ocak tarihlerinde oynanacak. İkinci maçlar 4-5-6 Şubat, son grup müsabakaları ise 25-26-27 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

A Grubu Maçları

1. Maçlar:

Trabzonspor - Corendon Alanyaspor

MKE Ankaragücü - İskenderunspor

Solwie Energy Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

2. Maçlar:

İskenderunspor - Trabzonspor

Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük

Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü

3. Maçlar:

Trabzonspor - Çaykur Rizespor

MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor

Solwie Energy Fatih Karagümrük - İskenderunspor

B Grubu Maçları

1. Maçlar:

Kasımpaşa - Fenerbahçe

Erzurumspor FK - Göztepe

Gaziantep FK - Uğur Okulları İstanbulspor

2. Maçlar:

Fenerbahçe - Erzurumspor FK

Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa

Göztepe - Gaziantep FK

3. Maçlar:

Gaziantep FK - Fenerbahçe

Kasımpaşa - Göztepe

Erzurumspor FK - Uğur Okulları İstanbulspor

C Grubu Maçları

1. Maçlar:

Galatasaray - RAMS Başakşehir

ikas Eyüpspor - Boluspor

Ahlatcı Çorum FK - TÜMOSAN Konyaspor

2. Maçlar:

Boluspor - Galatasaray

RAMS Başakşehir - Ahlatcı Çorum FK

TÜMOSAN Konyaspor - ikas Eyüpspor

3. Maçlar:

Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor

ikas Eyüpspor - RAMS Başakşehir

Ahlatcı Çorum FK - Boluspor

D Grubu Maçları

1. Maçlar:

Net Global Sivasspor - Beşiktaş

Kırklarelispor - Sipay Bodrum FK

Onvo Antalyaspor - Kocaelispor

2. Maçlar:

Beşiktaş - Kırklarelispor

Kocaelispor - Net Global Sivasspor

Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor

3. Maçlar:

Onvo Antalyaspor - Beşiktaş

Net Global Sivasspor - Sipay Bodrum FK

Kırklarelispor - Kocaelispor