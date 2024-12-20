Ziraat Türkiye Kupası'nda Grup Maçları Fikstürü Belli Oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Fikstüre göre, grup aşamasındaki ilk karşılaşmalar 7-8-9 Ocak tarihlerinde oynanacak. İkinci maçlar 4-5-6 Şubat, son grup müsabakaları ise 25-26-27 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
A Grubu Maçları
1. Maçlar:
Trabzonspor - Corendon Alanyaspor
MKE Ankaragücü - İskenderunspor
Solwie Energy Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
2. Maçlar:
İskenderunspor - Trabzonspor
Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük
Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü
3. Maçlar:
Trabzonspor - Çaykur Rizespor
MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor
Solwie Energy Fatih Karagümrük - İskenderunspor
B Grubu Maçları
1. Maçlar:
Kasımpaşa - Fenerbahçe
Erzurumspor FK - Göztepe
Gaziantep FK - Uğur Okulları İstanbulspor
2. Maçlar:
Fenerbahçe - Erzurumspor FK
Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa
Göztepe - Gaziantep FK
3. Maçlar:
Gaziantep FK - Fenerbahçe
Kasımpaşa - Göztepe
Erzurumspor FK - Uğur Okulları İstanbulspor
C Grubu Maçları
1. Maçlar:
Galatasaray - RAMS Başakşehir
ikas Eyüpspor - Boluspor
Ahlatcı Çorum FK - TÜMOSAN Konyaspor
2. Maçlar:
Boluspor - Galatasaray
RAMS Başakşehir - Ahlatcı Çorum FK
TÜMOSAN Konyaspor - ikas Eyüpspor
3. Maçlar:
Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor
ikas Eyüpspor - RAMS Başakşehir
Ahlatcı Çorum FK - Boluspor
D Grubu Maçları
1. Maçlar:
Net Global Sivasspor - Beşiktaş
Kırklarelispor - Sipay Bodrum FK
Onvo Antalyaspor - Kocaelispor
2. Maçlar:
Beşiktaş - Kırklarelispor
Kocaelispor - Net Global Sivasspor
Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor
3. Maçlar:
Onvo Antalyaspor - Beşiktaş
Net Global Sivasspor - Sipay Bodrum FK
Kırklarelispor - Kocaelispor