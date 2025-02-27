Ziraat Türkiye Kupası: TÜMOSAN Konyaspor ve Galatasaray Çeyrek Finale Yükseldi

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu Sonuçlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu, son hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte büyük heyecanla sona erdi. Deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor, grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takım da grup ikincisi olarak bir üst tura adını yazdırdı.

Gruptan Veda Eden Takımlar

Bu hafta yapılan maçların ardından RAMS Başakşehir, ikas Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK ve Geosis Boluspor organizasyona veda eden takımlar oldu.

Maç Sonuçları

C Grubu'nda oynanan son maçların sonuçları şöyle:

Ahlatcı Çorum FK - Geosis Boluspor: 2-1

Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor: 0-0

ikas Eyüpspor - RAMS Başakşehir: 0-0

Puan Durumu

C Grubu'ndaki son maçların ardından güncellenen puan durumu ise şu şekilde oluştu:

Takım O B M AY VP TÜMOSAN KONYASPOR 3 2 0 1 7 GALATASARAY 3 1 0 2 6 RAMS BAŞAKŞEHİR 3 1 0 2 6 İKAS EYÜPSPOR 3 1 1 -1 3 AHLATCI ÇORUM FK 3 0 3 -3 0 GEOSİS BOLUSPOR 3 0 3 -7 0

Böylece TÜMOSAN Konyaspor ve Galatasaray çeyrek finale yükselerek bir sonraki aşamada mücadele etme hakkı kazandı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz!