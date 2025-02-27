Ziraat Türkiye Kupası: TÜMOSAN Konyaspor ve Galatasaray Çeyrek Finale Yükseldi

C Grubu'nda TÜMOSAN Konyaspor lider, Galatasaray ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi. Organizasyona veda eden takımlar ise belirlendi.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 21:26
Ziraat Türkiye Kupası: TÜMOSAN Konyaspor ve Galatasaray Çeyrek Finale Yükseldi

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu Sonuçlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu, son hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte büyük heyecanla sona erdi. Deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor, grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takım da grup ikincisi olarak bir üst tura adını yazdırdı.

Gruptan Veda Eden Takımlar

Bu hafta yapılan maçların ardından RAMS Başakşehir, ikas Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK ve Geosis Boluspor organizasyona veda eden takımlar oldu.

Maç Sonuçları

C Grubu'nda oynanan son maçların sonuçları şöyle:

  • Ahlatcı Çorum FK - Geosis Boluspor: 2-1
  • Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor: 0-0
  • ikas Eyüpspor - RAMS Başakşehir: 0-0

Puan Durumu

C Grubu'ndaki son maçların ardından güncellenen puan durumu ise şu şekilde oluştu:

TakımOBMAYVP
TÜMOSAN KONYASPOR32017
GALATASARAY31026
RAMS BAŞAKŞEHİR31026
İKAS EYÜPSPOR311-13
AHLATCI ÇORUM FK303-30
GEOSİS BOLUSPOR303-70

Böylece TÜMOSAN Konyaspor ve Galatasaray çeyrek finale yükselerek bir sonraki aşamada mücadele etme hakkı kazandı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz!

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

İstanbul ve İzmir'de Zabıta Alımları Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na Veda Etti
2
Persepolis Derbide İstiklal'i 2-1 Mağlup Etti
3
Çağdaş Atan'dan Türkiye Kupası Formatına Sert Eleştiri
4
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Grup Çıkışını Hedefliyor
5
Sivasspor Kupadan Elendi, Bodrum FK Tarih Yazdı
6
Palandöken'de FIS Snowboard Cross World Cup Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
7
Sivasspor'da Başakşehir Maçı Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

Resmi Gazete'de KDV Muafiyeti Müjdesi: Dijital Girişimciler Kazanıyor

Mansur Yavaş'tan Ankaralı Ailelere Ücretsiz Düğün Salonu Desteği

İstanbul ve İzmir'de Zabıta Alımları Başlıyor!

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Alanya’da Öğrencilere Büyük Destek: Ücretsiz Eğitim Kursları Başladı

E-Devlet'ten Vatandaşlık Maaşı Başvuruları Başlıyor