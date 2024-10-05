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Zonguldakspor Basket 67'nin Ligden Çekilme Süreci

Zonguldakspor Basket 67, sponsor desteği alamadığı için ligden ihraç oldu. Başkan Tan, kararın detaylarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 20:39
Zonguldakspor Basket 67'nin Ligden Çekilme Süreci

Zonguldakspor Basket 67'den Şok Açıklama

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Zonguldakspor Basket 67, sezonun ikinci haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe Opet maçına çıkmadı. Kulübün başkanı Kanat Tan, duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bütçe Zorunluluğu ve Sponsor Desteği

Tan, "Süper Lig bambaşka bir seviye" diyerek, bu seviyede mücadele edebilmek için sponsorların desteğinin şart olduğunu vurguladı. Tan, yeni spor yasasının sponsorların vergi avantajı sağladığını belirterek, "Biz de bu doğrultuda sponsor arayışına girdik ama şehir dinamiklerinden beklediğimiz desteği bulamadık" ifadesini kullandı.

Ligden İhraç ve Üzüntü

Bir sezonda iki kez sahaya çıkmadıklarında federasyonun kurallarını hatırlatan Tan, "Ne yazık ki bu nedenle ligden ihraç edildik. Karadeniz'in tek basketbol takımının bu yolculuğu burada sona erdi" dedi.

Zonguldakspor Basket 67, 2024-2025 sezonunun ilk haftasında OGM Ormanspor karşısında da aynı gerekçeyle sahaya çıkmamıştı. Türkiye Basketbol Federasyonu, Zonguldakspor Basket 67'nin bu maçta hükmen mağlup ilan edildiğini de duyurdu. Fenerbahçe Kulübü ise, Zonguldakspor Basket 67'nin ligden çekilmesi nedeniyle planlanan maçı iptal ettiklerini açıkladı.

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