Zverev ve Badosa Avustralya Açık'ta Yarı Finale Yükseldi

Sezonun İlk Grand Slam'inde Zverev ve Badosa İlerliyor

2023 sezonunun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ta, Alman tenisçi Alexander Zverev ve İspanyol oyuncu Paula Badosa yarı finale yükselerek dikkatleri üzerlerine çekti.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde çeyrek final maçları heyecanla tamamlandı. Tek erkeklerde dünya ikincisi Zverev, 12 numaralı seribaşı Tommy Paul ile karşılaştı. Üç saat 28 dakika süren mücadelede Zverev, 7-6, 7-6, 2-6 ve 6-1 set sonuçları ile rakibini 3-1 mağlup ederek, Avustralya Açık'taki üçüncü, toplamda ise kariyerinin beşinci grand slam yarı finaline yükseldi.

Zverev'in yarı finaldeki rakibi, Novak Djokovic (7) ile Carlos Alcaraz (3) arasındaki eşleşmenin galibi olacak.

Badosa'nın Tarihi Başarısı

Tek kadınlar kategorisinde 11 numaralı seribaşı Paula Badosa, 2023 ABD Açık şampiyonu Coco Gauff (3) ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelede Badosa, 7-5 ve 6-4 set sonuçlarıyla galip geldi ve kariyerindeki ilk grand slam yarı finaline adını yazdırdı.

Badosa, yarı finalde Aryna Sabalenka (1) ve Anastasia Pavlyuchenkova (27) arasındaki eşleşmenin kazananı ile mücadele edecektir.