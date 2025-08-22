10. Konya Bilim Festivali Başladı: 250 Drone Gösterisi ve 200'ün Üzeri Etkinlik

10. Konya Bilim Festivali Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Konya Bilim Festivali, Konya Bilim Merkezi'nde "Hayal Et, Geleceği Birlikte Yazalım, Bilimle Keşfet" temasıyla açıldı.

Açılış ve Konuşmalar

Konya Valisi İbrahim Akın, yaptığı konuşmada, Konya Bilim Festivali'nin gençlere ilham, ailelere umut, bilim dünyasına yeni fikirler kazandırmasını temenni etti. Akın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ilan edilen 'Milli Teknoloji Hamlesi' doğrultusunda ülkemizde bilimsel ve teknolojik ilerlemeler her geçen gün daha da güçlenerek yol almaktadır. Bu gelişmelerin toplumsal tabana yayılması noktasında özellikle gençlerimizi bilimle buluşturan bilim festivalleri, hem keşfetme heyecanını beslemekte hem de milli teknoloji ekosisteme katkı sunan bireylerin yetişmesine vesile olmaktadır." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'nın ilmin ve irfanın merkezi olduğunu söyledi. Festivalde Türkiye'nin önemli markalarının yer aldığını ifade eden Altay, "TÜMOSAN, ASELSAN,TUSAŞ, BAYKAR ve TÜBİTAK gibi Türkiye'nin teknoloji hamlesinin bütün markaları sizlerle buluşmak için adeta birbirleriyle yarışıyor." dedi.

Etkinlikler ve Gösteriler

Festivalde, 200'ün üzerinde bilimsel etkinlik ve atölye çalışmaları, bilim gösterileri ve simülatörler yer aldı. Konuşmaların ardından Konya Bilim Merkezi üzerinde 250 dron ile yapılan gösteri uçuşu, festivale katılan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Amaç ve Süre

Zengin içeriklerle dolu festival kapsamında bilimsel farkındalığı artırma ve özellikle çocuklar ile gençleri bilimle buluşturma amaçlanıyor. Bilim festivali, 24 Ağustos'a kadar sürecek.

