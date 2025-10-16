Trakya Keşif Fest 23-25 Ekim'de: Trakya Üniversitesi Bilim, Sanat ve Kültürle Buluşturuyor

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde 23-25 Ekim'de düzenlenecek Trakya Keşif Fest, 63 atölye ve 70'e yakın etkinlikle öğrencileri bilim, sanat ve kültürle buluşturacak.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 13:38
Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenecek 'Trakya Keşif Fest', öğrencileri üç gün boyunca bilim, sanat ve kültürle buluşturacak.

Etkinlik, TÜBİTAK desteğiyle ve TÜ Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda; Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi işbirliğiyle 23-25 Ekim tarihlerinde TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Açıklamalar

Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, projenin tanıtımı dolayısıyla üniversitede düzenlenen toplantıda, Trakya Üniversitesinin kenti ileriye taşıyacak anlamlı etkinliklere imza attığını söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ise TÜBİTAK destekli projenin kıymetli bir çalışma olduğunu belirterek, "Trakya Üniversitesi güçlü ve köklü bir kurum. Üniversite ne kadar başarılı olursa şehir de o ölçüde kazanır. Özellikle çocukların bilim ve sanatla buluşması, yeni bakış açıları kazanmaları açısından bu festival büyük önem taşıyor." diye konuştu.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler kurumların işbirliğiyle kapsamlı bir projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı. Hatipler, etkinlikler kapsamında atölye çalışmaları, seminerler ve gösterilerin öğrencilerle buluşacağını belirterek, "Okul öncesinden lise düzeyine kadar 70'e yakın etkinlik yapılacak. Üniversiteler bilim üretmeli ancak o bilimi dört duvar arasında bırakmamalı. Trakya Keşif Fest bu anlamda olağanüstü bir performans sergileyecek." ifadelerini kullandı.

TÜ Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tuba Hatipler Çibik de proje hakkında bilgiler verdi.

Etkinlik Programı

Trakya Keşif Fest, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenleniyor. Şenlik boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle öğrencilere bilimsel farkındalık kazandırılması hedefleniyor.

Programda yapay zeka, mimari, matematik, kimya ve teknoloji temelli 63 atölye çalışması yer alacak. Ayrıca okul öncesinden lise düzeyine kadar toplam 70'e yakın etkinlik planlandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından "Polislik Meslek Tanıtımı", "Yasa Dışı Bahis, Siber Zorbalık ve Güvenli İnternet Kullanımı", "Yasaklı Madde Kullanımıyla İlgili Bilgilendirme" ve "Güçlü İletişim, Doğru Bilgiye Ulaşma, Önyargı, Gerçek Arkadaş" başlıklı bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirilecek.

Şenlik kapsamında Edirne Belediye Bandosu ve TÜ Devlet Konservatuvarı Gençlik Senfoni Orkestrası konser verecek; çeşitli dans gösterileri de izleyicilerle buluşacak.

