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100 yıl önce bulunan ünlü fosilin aslında boyalı bir kaya olduğu ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde bilim insanlarını hayal kırıklığına uğratan bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 100 yıl önce bulunan bir gerçek bir fosil olmadığı öğrenildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 11:11
100 yıl önce bulunan ünlü fosilin aslında boyalı bir kaya olduğu ortaya çıktı!

1931'de İtalyan Alplerinde keşfedilen fosilin, neredeyse bir asırdır bilim insanlarını şaşırtan Tridentinosaurus antiquus'un tüm vücut hatlarını gösterdiğine inanılıyordu. Ancak yaklaşık 100 yıl önce ortaya çıkarılan ünlü bir fosilin sahte olduğu ortaya çıktı. Fosil sahteciliği, bilim dünyasında hayal kırıklığı yarattı.

Bu fosil uzun zamandır erken sürüngenlerin evrimini anlamada hayati bir basamak olarak görülüyordu. Birçok makale ve kitapta övgüyle bahsedilse de hiçbir zaman tam olarak incelenmedi. Yeni bir çalışmaya katılan araştırmacılar, fosile daha yakından bakmak ve bildirilen fosilleşmiş derinin geldiği zaman dilimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanılıp kullanılamayacağını görmek istedi.

Bu kapsamda, araştırmacılar, fosilleşmiş derinin aslında deri olmadığını ve bunun yerine, fosili koyulaştırmak için boya veya kömür kullanıldığını keşfetti. Ancak fosil tamamen sahte değildi.

Araştırmacılar, arka bacaklardaki bazı kemiklerin yanı sıra osteoderm adı verilen kemikli pulların da sahte fosil içinde bulunduğunu söylüyor. Bu, kötü korunmuş olsa da fosilin bazı kısımlarının araştırma ve çalışmalar için kullanılabileceği anlamına geliyor. Ancak fosilin büyük bir kısmının tamamen sahte olduğu belirtiliyor.

FOSİL

KÖTÜ NİYETLE Mİ YAPILDI?

Bu nedenle araştırmacılar, fosili herhangi bir makalede kullanırken başkalarının da buna dikkat etmesini istedi. Uzun yıllardır bilim insanlarının kafasını karıştıran bu fosil hakkında nihayet bir sonuca varmış olmak güzel bir gelişme. Bununla birlikte, gerçekte olduğundan daha çekici görünmesini sağlamak için esasen sahte olduğunu öğrenmek hayal kırıklığı yaratıyor.

Bunun kötü niyetle mi yapıldığı, yoksa sorumlu araştırmacıların sadece fosil yapısını vurgulamak mı istedikleri henüz belli değil. Ancak sahteciliğin keşfedildiği ve şimdi araştırmacıların doğru bir fosil bulmak için araştırmalarını dayandıracakları yeni bir örnek bulmaları gerekeceği belirtiliyor. Araştırmacıların bulgularını içeren bir makale Paleontology'de yayımlandı.

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