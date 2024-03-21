Mercedes 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı

Mercedes-Benz ve Chrysler, güvenlik kaygıları sebebiyle 150.000’den fazla otomobili geri çağırma kararı aldı. Bu durum, Mart ayına kadar otomobil üreticilerinin piyasadan geri çektiği toplam araç sayısının 1 milyon sınırını aşmasına neden oldu. İşte geri çağrılan o modeller…

MERCEDES 116 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRDI

Almanya’nın Stuttgart şehrinde bulunan Mercedes, yolcu koltuğunun altında yer alan ve 48 volt gücünde olan eksik topraklama bağlantısı sebebiyle 116.020 aracını geri çağırmak zorunda kaldığını açıkladı. Bu teknik sorun, kablolarda aşırı ısınmaya ve potansiyel yangın riskine yol açabilir.

Mercedes, söz konusu teknik sorunun herhangi bir kaza ya da yaralanma vakasına sebep olmadığını açıkladı. Şirketin geri çağırma işlemine tabi tuttuğu araçlar arasında, 2019 ile 2024 yılları arasındaki model serisinden AMG GLE53, AMG GLE63 S, AMG GLS63, GLE350, GLE450, GLE580, GLS450, GLS580 ve GLS600 gibi modeller bulunmaktadır.





Bayiler, 22 Mart itibarıyla; araç sahipleri de en geç 14 Mayıs’a kadar bilgilendirilecekler. Öte yandan Chrysler, ABD’de sürücü tarafındaki hava yastıklarının açılmama riski sebebiyle 38.100’den fazla aracını geri çağırdığını duyurdu. Bu geri çağırmanın sebebi, direksiyon kolonu kontrol modülündeki bir arızadan kaynaklanıyor.

Bunun yanı sıra, Michigan, Auburn Hills merkezli firma, yaklaşık 11.000 adet yedek direksiyon kolonu kontrol modülünü de geri çağırma kararı aldı. Geri çağırılan araç modelleri arasında, 2023 ve 2024 model yıllarına ait Ram, Jeep ve Chrysler araçları yer almakta.

3 Mayıs itibarıyla araç sahiplerine durum hakkında bilgi verilecek ve yetkili servisler, parçaları ücretsiz olarak kontrol ederek ihtiyaç duyulduğu takdirde değişimini yapacaklar. Yılın başından itibaren Chrysler, 663.000’den fazla; Mercedes ise 281.000’den fazla aracını geri çağırmıştır.

Bu geri çağırma işlemleri, otomotiv sektöründe güvenlik ve kalite yönetiminin ne kadar hayati olduğunu gözler önüne seriyor. Geri çağırmalar, üretici firmaların ve tüketicilerin güvenliğini sağlama açısından hayati bir öneme sahiptir.