ASELSAN'tan NATO'ya MANPADS için Mode-5 IFF desteği

NSPA, ASELSAN ile üç yıllık çerçeve sözleşme imzaladı; MANPADS için Mode-5 Dost-Düşman Tanımlama (IFF) sistemleri tedarik edilecek.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:40
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:40
NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA), taşınabilir hava savunma sistemlerinde dost-düşman tanımlamasını sağlamak üzere ASELSAN ile üç yıllık çerçeve sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında ASELSAN'dan, taşınabilir hava savunma sistemleri (MANPADS) için Dost-Düşman Tanımlama (IFF) sistemleri tedarik edilecek.

Sözleşme amacı ve beklentiler

Anlaşma, küresel ölçekte artan hava tehditlerine karşı etkinlik ve caydırıcılığı artırmayı hedefliyor. Sağlanacak sistemlerle NATO envanterindeki taşınabilir hava savunma unsurları arasında dost ve düşman unsurların güvenilir şekilde ayırt edilmesi amaçlanıyor.

ASELSAN, IFF sistemleri alanındaki derin tecrübesiyle ve geliştirdiği ileri mühendislik çözümleriyle, Mode-5 IFF sistemlerini üretebilen dünya çapındaki sayılı kuruluşlardan biri olarak ittifakın hava savunma kabiliyetlerine katkı sunacak.

Söz konusu tedarikin, ittifakın hava savunma unsurlarının birlikte çalışabilirliğini güçlendirmesi ve dost unsurlara yönelik risklerin azaltılmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

