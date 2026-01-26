Canik’te Yarıyıl Bilim ve Teknoloji Etkinlikleri İlgi Görüyor

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Canik Belediyesi tarafından yarıyıl tatilinde düzenlenen bilim ve teknoloji etkinlikleri, gençlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Canik Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukları ve gençleri bilim ve teknoloji atölye etkinlikleri ile eğitici ve eğlenceli aktivitelerle bir araya getiriyor. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar ve gençler atölye çalışmalarıyla bilim ve teknoloji dünyasına ilk adımı atıyor, keşif alanları ve laboratuvarlarda ise buluştukları deney ve gözlem aktiviteleriyle tatil coşkusunu ikiye katlıyor.

Canik’te tatiller bir başka güzel

Aileler etkinliklere tam not vererek, eğitime yönelik destekleri ve tatil dönemlerinde çocuklara ve gençlere yönelik düzenlenen faaliyetler için Başkan İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür etti. Atölye çalışmaları, deney ve gözlem etkinlikleriyle çocukların ve gençlerin deneyimleyerek öğrendiklerini ve yeteneklerini keşfetme imkânı bulduklarını belirttiler.

Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde gençlerimiz yarıyıl tatilini bilim ve teknolojiyle taçlandırıyor" dedi.

Sandıkçı ayrıca, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz ile birlikte tatil döneminde bilim ve teknoloji yolculuğunda buluşmaya devam ediyoruz. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde öğrencilerimizi tatil döneminde yenilikçi teknolojilerle tanıştırıyor, deney ve gözlem etkinlikleri eşliğinde onların eğlenirken öğrenmelerini sağlıyoruz. Kişisel gelişim atölyemizde de interaktif etkinliklerimiz ve söyleşilerimiz devam ediyor. Kampüsümüzde yer alan 10 farklı atölyemizde yarıyıl tatili etkinliklerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

