Yapay zekâ sahte Yargıtay kararları üretiyor — Avukat Sena Nur Gebrecioğlu uyarıyor

Eskişehirli avukat Sena Nur Gebrecioğlu, yapay zekâ uygulamalarının gizlilik ihlalleri ve uydurma Yargıtay kararları üretebildiğini belirterek meslektaşları ve vatandaşları uyardı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:51
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:56
Eskişehir’deki avukat Sena Nur Gebrecioğlu, hukuk sisteminde yaygınlaşan yapay zekâ uygulamalarının beraberinde ciddi riskler getirdiğini vurgulayarak meslektaşlarını ve vatandaşları uyardı.

Gizliliği ihlal ediyor, verileri kaydediyor

Gebrecioğlu, yapay zekâ araçlarına yüklenen bilgilerin veri tabanında saklandığına dikkat çekti ve bunun avukat-müvekkil gizliliğine aykırı olduğunu söyledi.

"Tabii ki gizliliği ihlal edecektir. Sonuç olarak yapay zekada bir veri tabanı var ve bilgiler oraya maalesef ki kaydediliyor. İhtiyaç anında ulaşılması mümkün şeyler. Müvekkillerimizin bilgilerini oraya yüklemeyi doğru bulmuyorum, etik de bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

Yapay zekâyı cezalandırabilecek bir sistem yok

Hukukun temelinde sorumluluk ve güven ilişkisi olduğunu belirten Gebrecioğlu, yapay zekâ hatası durumunda bunun muhatabını bulmanın zor olduğunu söyledi.

"Ben burada bir müvekkilimle görüştüğüm zaman vekaletini aldığımda ona karşı sorumlu hâle geliyorum. Aramızda bir güven ilişkisi kuruluyor ve yaptığım her işte ona hesap verme durumunda kalıyorum. Fakat yapay zekâ bir hata yaptığı zaman onun sorumluluğunu tutabilecek, cezalandırabilecek bir sistem yok" dedi.

Var olmayan kararları var gibi gösteriyor

Vatandaşların yapay zekâyla hazırladıkları dilekçeleri avukatlara kontrol ettirdiklerini ancak bu metinlerin teknik açıdan yetersiz kaldığını aktaran Gebrecioğlu, yapılan incelemelerde çarpıcı sonuçlarla karşılaştıklarını anlattı.

"Yapay zekâ içtihat aramalarında yetersiz kalıyor. Olayımızı anlatıyoruz, uygun bir karar bulmasını istiyoruz. Sonrasında tam istediğimiz gibi bir karar çıkarıyor. Ancak dosya, karar ve esas numaralarını Yargıtay sisteminden arattığımız zaman ya öyle bir kararın olmadığını ya da bambaşka bir karar olduğunu görüyoruz. Yani yapay zekâ, burada bizim istediğimizi vermek için uydurma kararlar üretebiliyor. Bu durumun avukatlar açısından mesleki sorumluluğu oldukça ağırdır."

Gebrecioğlu, "uydurma kararlar" üretilmesinin hem hukuk pratiğinde hem de adalet güveninde ciddi zafiyet oluşturduğunu belirtti.

Küçük bir nüans her şeyi değiştirir

Hukukun nüanslara dayanan hassas bir alan olduğunu hatırlatan Gebrecioğlu, yapay zekânın içtihat ve karar aramalarındaki hatalarının tehlike arz ettiğini söyledi.

"Hukuk gerçekten kendine özgü bir alan ve çok küçük bir nüans her şeyi değiştirebiliyor. Yapay zekâda baktığımız zaman içtihat aramalarının ve kararların yanlış olduğunu görüyoruz. Bu uygulamayı kesinlikle çok yanlış buluyorum" şeklinde konuştu.

Gebrecioğlu, meslektaşlarını ve vatandaşları yapay zekâ kaynaklı hukuki metinleri mutlaka uzman avukatlarla kontrol ettirmeye çağırdı.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

