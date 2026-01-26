TEI 41 Yaşında: Milli İHA Motorlarında Rekor ve 3,4 Milyar Dolarlık Sipariş

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:12
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:12
1985’ten bugüne gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye’nin havacılık tarihinde pek çok ilke imza atan TEI, dünyanın en çok tercih edilen havacılık motorlarına ürettiği parçalar, küresel havacılığa sunduğu bakım hizmetleri ve millî havacılık platformlarını göklerle buluşturan özgün motorlarıyla bu yıl 41’inci kuruluş yılını kutladı.

41’inci yılında millî İHA motorlarıyla irtifa rekorları kıran TEI, dünyanın en iyi tedarikçisi seçilmesinin yanı sıra, toplam 3,4 milyar dolarlık sipariş ile şirket tarihinin en büyük yıllık sipariş rekoruna imza attı. TEI ayrıca 41’inci yılında, çalışanlarının değerlendirmeleriyle 3. kez Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri seçilme başarısını gösterdi.

Kurumsal Kutlama ve Mesajlar

41’inci yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen törende çalışanlarla bir araya gelen TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, "Ülkemizin, milletimizin göz bebeği TEI’mizin 41’inci yılı kutlu olsun. Tüm çalışanlarımıza üstün başarılar diliyorum. Daha nice yıllar." dedi.

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ise konuşmasında, "Değerli TEI ailesi, 41’inci yılımız kutlu olsun. Daha nice güzel yıllara hep beraber İnşallah" ifadelerini kullandı.

Toplumsal Sorumluluk: Yeni Doğanlara Destek

TEI, 41’inci yılına özel sosyal sorumluluk adımı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde dünyaya gelen bebekler ve annelerine toplam 41 adet yenidoğan seti ulaştırdı. Bu setler, yeni doğan bebeklerin ve annelerinin öncelikli ihtiyaçları olan hijyen ve giyim malzemeleri dikkate alınarak hazırlandı.

TEI’nin 41 yıllık serüveni, millî teknolojiye yaptığı katkılar, uluslararası tedarik zincirindeki gücü ve çalışan memnuniyetindeki başarısıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

