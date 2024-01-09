2024'te dikkat edilmesi gereken 3 yapay zekâ dolandırıcılığı!

Scams.info'nun dolandırıcılıkla mücadele uzmanları, 2024 yılında hepimizin dikkat etmesi gereken üç yapay zekâ dolandırıcılığının bir listesini paylaştı. Uzmanlar, bu yeni dolandırıcılık türlerine karşı dikkatli olmak gerektiğini belirtti.





YATIRIM DOLANDIRICILIĞI

Google, Microsoft ve OpenAI gibi şirketler şimdiden yapay zekâ teknolojisine milyonlarca dolar ayırdı ve bu yıl daha da fazla yatırım yapacaklar. Dolandırıcılar bu gerçeği, sizi şüpheli fırsatlara yatırım yapmaya ikna etmek için bir sıçrama tahtası olarak kullanabilir. Sosyal medya aracılığıyla birileri yapay zekânın bir yatırımın getirisinin artıracağına ikna etmeye çalışabilir ancak bu muhtemelen yeni bir dolandırıcılık çeşidi olabilir. Az riskle yüksek getiri vaat eden yatırımlara dikkat edin ve parayı teslim etmeden önce kapsamlı bir araştırma yaptığınızdan emin olun” diye uyarıyor.





SEVDİKLERİNİZİN KİMLİĞİNE BÜRÜNMEK

Dolandırıcıların yıllardır kullandığı yaygın bir taktik, bir arkadaş veya aile üyesi gibi davranıp para istemek oluyor. Telefonun ucundaki dolandırıcının sesi yeğeninizin ya da büyükannenizin sesine hiç benzemediğinde bunlar özellikle ikna edici değildir. Fakat yapay zekâ teknolojisi, bu dolandırıcılık için bir oyun değiştirici olabilir. Dolandırıcılar, sevdiğiniz birinin sesini taklit etmek için potansiyel olarak yapay zekâyı kullanabilir. Tek ihtiyaçları olan, yapay zekâyı eğitmek için sevdiğiniz birinin ses kaydı.

Uzmanlar, "Dolandırıcıların ses kayıtlarınıza ve daha geniş ailenizin ayrıntılarına erişmesini önlemek için insanların sosyal medya hesaplarını korumaları hayati önem taşıyor" diyor.





SES İLE GÜVENLİĞİ AŞMA

Bazı bankalar, telefon üzerinden bankacılık işlemlerini gerçekleştirirken kullanıcıları doğrulamak için sesli tanımlama kullanıyor. Yukarıda bahsedilen aynı nedenler yüzünden bu birkaç yıl öncesine göre aniden çok daha az güvenli hale geldi. İnternette herhangi bir yerde kendinize ait video ya da ses klipleri yayınlarsanız, kötü niyetli bir aktör sesinizi kopyalamak için bu klipleri kullanabilir. Uzmanların belirttiği gibi, bankalar kimliğinizi doğrulamak için başka veriler de kullanıyor. Fakat bu dolandırıcıları banka hesabınızı çalmaya bir adım daha yaklaştırıyor.

Yapay zekâ hayatımızı ve cihazlarımızla etkileşim şeklimizi temelden değiştirebiliyor. Bu nedenle, bu yeni dolandırıcılık türlerine karşı dikkatli olmakta ve verilerinizi olabildiğince gizli tutmakta fayda var.