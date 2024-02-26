İşte kullanıcıların işine yarayacak 9 profesyonel iPhone ipucu!

iPhone'unuzu daha iyi kullanmak istiyorsanız, bilmeniz gereken birkaç profesyonel ipucu bulunuyor. İster en yeni iPhone 15 modellerine ister daha eski bir cihaza sahip olun, bu iPhone ipuçları size kaçırmış olabileceğiniz birkaç şeyi öğretecek.

Deklanşör düğmesine basılı tutmak: iPhone'u kamerası için seviyorsanız, kayda başlamanın daha kolay bir yolu olduğunu bilmelisiniz. Deklanşör düğmesini basılı tuttuğunuzda otomatik olarak video kaydına geçecek.

Siri bir sihirbaz: Tüm iPhone kullanıcıları, Siri'nin sorunları olduğunu biliyor. Ancak kişisel asistanın birkaç avantajı da bulunuyor. Büyük hayranı olduğum iPhone profesyonel ipuçlarından biri, el fenerini açmak veya kapatmak için "Siri, Lumos" ve "Siri, nox" demek.

iPhone'unuzu donanımdan sıfırlayın: iPhone'unuz yanıt vermez hale gelirse sıfırlamanız gerekebilir. iPhone X veya daha yeni bir iPhone ile ses açma, ardından ses kısma düğmesine hızlıca basıp bırakın ve iPhone'unuz tamamen kapanana kadar yan düğmeye uzun basın.

Tek elle kullanılabilen klavye: iPhone Plus ve iPhone Pro Max modellerinde, iki elinizi kullanmadan mesaj yazmak zor olabilir. Neyse ki Apple, iPhone'unuza güzel bir erişilebilirlik özelliği ekledi. Klavyenizdeki emoji simgesine basılı tutun, ardından klavyenin ekranın sağına mı yoksa soluna mı kaymasını istediğinizi seçin.

Mesajları sallama: Yazarken bir sözcüğü yanlış yazarsanız veya sadece silmek isterseniz, geri al düğmesine dokunmak yerine iPhone'unuzu sallayarak yazdıklarınızı silebilirsiniz. Telefonu tekrar sallarsanız, iPhone sildiğiniz şeyi yeniden ekleyecek.





İŞTE DİĞER İPUÇLARI

123 düğmesi kısayolu: 123 düğmesini bir parmağınızla basılı tutarak, düğmeyi bırakmadan önce ihtiyacınız olabilecek herhangi bir sayı veya sembolü yazmak için diğer parmağınızı kullanabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, ana klavyeye geri dönersiniz.

Otomatik Odak Modları: Eğer profesyonel bir iPhone kullanıcısı olmak istiyorsanız, bu ipucunu ciddiye almalısınız. Apple'ın Odak Modu özelliğini kullanmak bu kapsamda oldukça önemli. Gün boyunca telefon kullanımlarını bölmek ve telefonlarının işte veya uyurken onları rahatsız etmemesini sağlamak için yeterince insanın yararlanmadığı bir özellik.

Arka plan sesleri: Gürültüden hoşlanıyorsanız Denetim Merkezi'ni açın, ardından farklı arka plan sesleri arasından seçim yapmak için kulak simgesine dokunun ve basılı tutun.

Kolayca çıkartma oluşturun: İster iMessage, ister WhatsApp veya Telegram kullanın, Apple herhangi bir fotoğrafı harika bir çıkartmaya dönüştürmek için kolay bir özelliğe sahip. iOS 17 veya sonraki bir sürümü yüklüyken Mesajlar'a gidin, + simgesine, ardından Çıkartmalar'a dokunun, + simgesine tekrar dokunun ve ardından bir fotoğraf seçin.