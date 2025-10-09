Gaziantep'te 'AstroFest Bilim Şenliği' Başladı — Müzeyyen Erkul'de Bilim Şöleni

Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde başlayan AstroFest, TÜBİTAK 4007 desteğiyle gökyüzü gözlemleri, atölyeler ve deneylerle 11 Ekim'e kadar sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 17:03
Gaziantep'te 'AstroFest Bilim Şenliği' kapılarını açtı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen AstroFest Bilim Şenliği açılışı yapıldı. Etkinlik, bilim kültürünü toplumda yaygınlaştırmayı amaçlıyor ve katılımcılara farklı disiplinlerde zengin içerikler sunuyor.

Etkinlik programı ve içerikler

Şenlik, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde başladı. Programda gökyüzü gözlemleri, deney şovları, sanal gerçeklik uygulamaları, atölyeler, söyleşiler ve çeşitli aktiviteler yer alıyor. Öğrenciler ve ziyaretçiler stantları gezerek uygulamalı deneyimlere katıldı.

Açılış töreni ve katılımcılar

Açılışa, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Soydugan, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Göğüş, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Süre

Şenlik, 11 Ekim tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

