2024'ün en çok satılan telefon markası belli oldu

2024’ün ilk çeyreğinde teknoloji dünyasının zirvesinde yer alan iki dev, Samsung ve Apple, akıllı telefon satışlarındaki liderlik için kıyasıya bir rekabete girişti. Bu yılın başlarında, Samsung, geçen yılın galibi Apple’ı geride bırakarak en çok satan akıllı telefon markası oldu. Bu başarı, özellikle Galaxy S24 serisinin piyasaya sürülmesi ve yapay zeka destekli yenilikçi özelliklerinin tüketiciler tarafından yoğun ilgi görmesiyle mümkün oldu.







SAMSUNG TAHTIN SAHİBİ OLDU!

Counterpoint Research’ın yayımladığı en son verilere göre, Samsung, Mart ayı itibarıyla 19,69 milyon adetlik telefon satışıyla %20’lik bir pazar payına ulaşarak liderliğini ilan etti. Rakibi Apple, 17,41 milyon iPhone ile %18’lik bir paya sahip oldu. Samsung’un bu başarısı, özellikle Galaxy S24 serisinin piyasaya sürülmesi ve Galaxy AI gibi yenilikçi yapay zeka özelliklerinin tüketiciler tarafından yoğun ilgi görmesiyle açıklanıyor.

Galaxy S24 serisi, Ocak ayında piyasaya sürülmesinin ardından, telefon konuşmalarında anında çeviri yapabilme ve “Circle to Search” özelliği ile Google’da hızlıca arama yapabilme gibi yenilikçi fonksiyonlarla dikkat çekti. Mart sonuna kadar 6,53 milyon satış rakamına ulaşan seri, Samsung’un Avrupa pazarındaki etkinliğini artırarak %34 pazar payı elde etmesine katkı sağladı. Ayrıca, Samsung ABD pazar payını Ocak’ta %20’den Mart’ta %36’ya çıkarmayı başardı.





YAPAY ZEKA FARK ARTTIRDI!

Geçen yıl, Apple ilk defa global akıllı telefon pazarında en yüksek satış rakamlarına ulaşarak, 229 milyon iPhone satışı ile Samsung’un 225 milyonluk satışını geride bıraktı. Ancak bu yıl, Samsung liderliği geri alarak zirveye yerleşti. Akıllı telefon sektöründeki rekabetin, yapay zeka teknolojilerinin gelişimiyle daha da artması bekleniyor ve Apple’ın yakında iOS 18 güncellemesiyle yeni yapay zeka destekli özellikler sunacağı konuşuluyor.











