Konya'da TEKNO-SEL 2025 Teknoloji ve Robot Yarışması Başladı

TEKNO-SEL 2025 Yerli ve Milli Teknolojilerin Gelişmesi İçin Sahne Aldı

Konya'da, Selçuklu Belediyesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle düzenlenen TEKNO-SEL 2025 Teknoloji ve Robot Yarışması başladı. Organizasyon, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve katılımcılara ilham veren bir atmosfer sundu.

Vali İbrahim Akın'dan Önemli Açıklamalar

Açılışta konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, gençlerin gelecekteki hayallerinin gerçeğe dönüşmesine tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Ayrıca, organizasyonun yerli ve milli teknolojilere olan inancı artırdığını vurguladı: “Projeler, düşünen, sorgulayan ve çözüm üreten bir neslin habercisidir.” Vali ayrıca; icat çıkaracak çocuklara her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Selçuklu Belediye Başkanı'ndan Destek

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yarışmayı geleneksel hale getirerek devam ettirdiklerini belirtti. Üç gün sürecek olan organizasyonun, yalnızca bir yarışma değil, gençlerin hayal gücünü ve teknik becerilerini sergiledikleri önemli bir platform olduğunu dile getirdi.

Yarışma Kategorileri ve Öğrenci Katılımı

Yarışmalar, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan robotik proje alanı yanı sıra, serbest proje alanında ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı 8 farklı kategoride gerçekleştirilmektedir. Katılımcı öğrencilerden 567 robotla yarışmak üzere 99 okuldan toplamda 1060 öğrenci yer aldı.

Yarışma, çizgi izleyen, labirent ustası, mini sumo, İHA mini dron gibi zengin kategorilerin yanı sıra, serbest kategori altında 75 farklı proje sunmaktadır. Öğrenciler bu alanda enerji, imalat ve verimlilik, akıllı şehirler, tarım ve su gibi konularda projeler geliştirdi.

Önemli İsimlerden Destek ve Ödüller

Yarışmanın açılışında, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından yarışmalar başladı.

Gelecek İçin Teknoloji Hamlesi