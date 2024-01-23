Purpose of Payment (PoP) kodu nedir? Ne işe yarar?

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası tarafından kullanılan Purpose of Payment (PoP) kodu, yurt içi ve yurt dışı havale işlemlerinde kullanılıyor.

HSBC ve BAE hesaplarında kullanılan bu kodlar, 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren zorunlu hale getirildi. Daha önce kullanılan REM, MIS, RBC, ROC ve INV kodları 10 Eylül 2017 ve GDS kodu ise 1 Aralık 2018 tarihinde kullanımdan kaldırıldı ve yerine PoP kodu getirildi.





POP KODUNUN YANLIŞ KULLANIMI GECİKMEYE VEYA İŞLEM İPTALİNE NEDEN OLABİLİYOR

Bu kapsamda, gerçekleştirilecek her bir işlem için PoP kodu bulunuyor. Birçok ülkede kullanılan bu kodlar, tüm yurt içi ve yurt dışı ödemelerde tek tip olacak şekilde kullanılıyor. Örneğin, kredi kartıyla ödeme için (CRP) kodu kullanılıyor. Fakat bazı ülkelerde ise harf yerine sayı kullanılabiliyor. Bu kapsamda, Endonezya’da çalışanların geliri için kullanılan PoP kodu ise 2163’tür.

Bunun yanı sıra, bazı ülkelerde kullanılan PoP kodları ise sayısal bakımdan farklılık gösterebiliyor. Örneğin, Endonezya’daki tüm PoP kodları 4 haneden oluşurken, Tayland’taki PoP kodları ise 6 haneden oluşuyor. Bu doğrultuda, Endonezya’da ürünlerin ithalatı ve ihracatı için kullanılan PoP kodu ise 318231’dir.

Ayrıca, transfer işlemlerinde PoP kodunun yanlış kullanılması ödemelerde gecikmeye veya ödemelerin iptaline neden olabilir.