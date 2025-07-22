DOLAR
40,42 -0,09%
EURO
47,29 -0,03%
ALTIN
4.410,22 0,01%
BITCOIN
4.814.211,88 -1,76%

42 Türkiye, Geleceğin Yazılımcılarını Eğitimle Yetiştiriyor

42 Türkiye, gençleri teknolojide kariyer yapmaya teşvik eden özgün eğitim modeliyle dikkat çekiyor. Başvurular Eylül ve Kasım'da!

Yayın Tarihi: 22.07.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 14:50
42 Türkiye, Geleceğin Yazılımcılarını Eğitimle Yetiştiriyor

Geleceğin Yazılımcılarını Yetiştiriyor

Gençlere teknoloji kariyeri için önemli bir fırsat sunan 42 Türkiye, eğitim programıyla dikkati çekiyor. Bu eğitim programına katılan öğrenciler, yalnızca teknik beceriler edinmekle kalmayıp, aynı zamanda takım çalışması, liderlik ve zaman yönetimi gibi sosyal yetkinlikler de geliştiriyor.

Ücretsiz ve Yenilikçi Eğitim Modeli

İstanbul ve Kocaeli'de faaliyet gösteren 42 Türkiye Yazılım Okulları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle ücretsiz bir eğitim imkanı sunuyor. Geleneksel eğitim yöntemlerine alternatif olarak, öğretmensiz ve oyunlaştırılmış bir modelle öğrenim sağlanıyor. Dünya genelinde 32 ülkede, toplamda 58 kampüsü bulunan 42 Network'e bağlı olan 42 Türkiye, uluslararası bir eğitim ağına sahip.

Başvuru Süreci ve Eğitim Modeli

Yeni başvuru süreci Eylül ve Kasım aylarında gerçekleştirilecektir. Programa katılmak isteyen adaylar, çevrim içi kayıt yaptırdıktan sonra 26 gün süren yoğun "havuz eğitimi" aşamasına geçiyor. Bu süreçte adaylar, teknik bilgi ve işbirliği yeteneklerine göre değerlendiriliyor.

Gelişim Fırsatları ve Sürekli Eğitim İmkanı

Öğrenciler, kendi hızlarında ilerleme fırsatına sahip olup, 7 gün 24 saat açık olan kampüslerde eğitim alabiliyorlar. Eğitimin yanı sıra, bireysel gelişim ve özgüven de destekleniyor.

Fırsat Eşitliği ve Özgüven

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, 42 Türkiye'nin yazılım eğitiminde yalnızca teknik bilgi sağlamadığını, aynı zamanda gençlerin özgüven kazanmalarını ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirmelerini hedeflediğini vurguladı. Tüzgen, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda gençleri stratejik bir değer olarak gördüklerini belirtti.

Geleceğin Yetleri İçin Devrim Niteliğinde Bir Model

42 Türkiye Direktörü Osman Melih Gökçe, gençlerin istedikleri alanda kariyer yapmalarına önayak olma misyonlarını sürdürdüklerini ifade etti. Yazılım sektörüne adım atmak isteyen her gence eşit fırsatlar sunarak, bireysel gelişimi teşvik eden bir sistem oluşturduklarını aktardı.

İstanbul ve Kocaeli'de geleneksel eğitim yöntemlerine alternatif sunan modeliyle geleceğin...

İstanbul ve Kocaeli'de geleneksel eğitim yöntemlerine alternatif sunan modeliyle geleceğin yazılımcılarını yetiştiren 42 Türkiye'de yeni başvuru süreci eylül ve kasımda gerçekleştirilecek.

İstanbul ve Kocaeli'de geleneksel eğitim yöntemlerine alternatif sunan modeliyle geleceğin...

İstanbul ve Kocaeli'de geleneksel eğitim yöntemlerine alternatif sunan modeliyle geleceğin yazılımcılarını yetiştiren 42 Türkiye'de yeni başvuru süreci eylül ve kasımda gerçekleştirilecek.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Toplu Taşımada Komisyon Ücreti Kaldırıldı!

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
FNSS'den Yenilik: TEBER-II 30/40 İki Kişilik Kule
2
Dodge, minibüs tutkunları için tamamen elektrikli Ram ProMaster'ı tanıttı!
3
42 Türkiye, Geleceğin Yazılımcılarını Eğitimle Yetiştiriyor
4
IDEF 2025: Savunma Sanayiinde Güçlü Bir Buluşma
5
TEKNOFEST 2025: Jet Motor Tasarım Yarışması Final Sunumları TEI'de Yapıldı
6
Karabük BİLSEM Öğrencileri Uluslararası Siber Güvenlik Olimpiyatı'nda Hedef Büyüttü
7
Elektrikli Araç Yangınlarına Özel Çözüm: Yeni Kimyasal Solüsyon Geliştirildi

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Açıklandı: 3 Milyon Sürücü Riskte!

Ankara'da Toplu Taşımada Komisyon Ücreti Kaldırıldı!

KKTC'de Asgari Ücrete Yüzde 17.79 Zam! Yeni Rakamlar Açıklandı

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem