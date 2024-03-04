WhatsApp'ta eski mesajları önünüze serecek bomba özellik

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik iOS, Mac masaüstü, WhatsApp Web'de mevcut ancak sonunda Android'e de geliyor. WhatsApp sohbetlerinizde eski mesajları aramakla uğraşmak yerine artık mesajları tarihe göre kolayca arayabilirsiniz.

"Android'de eski WhatsApp mesajlarını bulmak için geçmişinizi takip edebilirsiniz"

Mark Zuckerberg yeni özellik hakkında detaylı bilgiler WhatsApp kanalında duyurdu. Ayrıca eski karaoke sohbetlerini arayan bir video da paylaştı. Belirli bir tarihe ait sohbetleri aramak için bir kişiye veya grup sohbetine dokunmanız yeterli olacak. Daha sonra kişi ya da grup adının hemen altındaki arama düğmesine tıklamanın ardından WhatsApp sürümünüze bağlı olarak sağ üst köşedeki üç noktalı menüye dokunup "Ara" seçeneğini de seçmeniz gerekebilir.





Takvim göründüğünde üzerine dokunun ve tam olarak istediğiniz tarihi seçin. Bu yöntemi kullanarak artık günün haberlerine doğrudan erişebilirsiniz. Ancak bu özellik belirli zamanlarda sohbet bulmayla sınırlıdır. Yani belirli bir tarih aralığını aramayı düşünüyorsanız bu mümkün değildir.

WhatsApp aramaları eskiden tamamen anahtar kelimeler ile ilgilidir. Bir kelime yazıldığında o anahtar kelimeyi içeren tüm mesajları tek tek aramak zorunda kalıyordunuz. Bu yeni özellik sayesinde, kullanıcıların artık aradıklarını bulabilmek için zahmetli bir şekilde kaydırma yapması gerekmiyor. Sadece belirlenen bir mesajın ya da medya dosyasının tarih bilgisini hatırlamanız yeterli..