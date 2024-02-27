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Netflix, eski hesapların Apple iTunes faturalandırmasına erişimini kaldırıyor!

Netflix, App Store üzerinden ödeme yapan müşterilerine ödeme yöntemi desteğinin sona erdiğine ilişkin e-postalar göndermeye başladı. İşte merak edilenler...

Yayın Tarihi: 27.02.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 10:07
Netflix, eski hesapların Apple iTunes faturalandırmasına erişimini kaldırıyor!

Geçtiğimiz yıllarda Netflix'e iTunes üzerinden ödeme yapanlar, yakında daha düşük, indirimli fiyatlarına veda etmek zorunda kalacak. Şirket, The Verge'e yaptığı açıklamada, kullanıcıların yayın hizmeti için iTunes faturalandırma planlarına erişimlerini kaldırmaya başladığını doğruladı.

Netflix temsilcisi Momo Zhao yayına yaptığı açıklamada, iTunes ödeme yöntemini kullanan temel plandaki üyelerin artık şirkete doğrudan bir kredi veya banka kartı kullanarak ödeme yapmaları gerekeceğini söyledi.

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İTUNES ÜZERİNDEN ÖDEME YAPANLAR NE YAPACAK?

Netflix, 2018 yılında Apple'a komisyon vermemek için yeni müşterilerin Apple cihazlarında uygulama içi aboneliklere kaydolmasına izin vermeyi bıraktı. Yine de Apple üzerinden ödeme yapanların ödeme tercihlerini korumalarına izin verdi ve en az bir kişi, eski hesaplarının fiyatlandırmasından çıkarılana kadar hizmetin aylık 10 dolarlık fiyatından hâlâ yararlandıklarını belirtti.

Şirket, geçen yıl ABD ve İngiltere'de, bu bölgelerdeki en ucuz reklamsız seçeneği olan 10 dolarlık temel planını sonlandırdı. Bu olaydan birkaç ay sonra yapılan fiyat artışının ardından, yeni müşteriler reklamlarla kesintiye uğramayan bir izleme deneyimi elde etmek için en az 15,49 dolar ödemek zorunda kaldı. Reklam destekli seçenek artık ayda 7 dolara mal olurken, 4 cihaz ve Ultra HD desteği ile gelen Premium katmanı artık abonelere 23 dolara mal oluyor. iTunes üzerinden ödeme yapan müşteriler artık bu fiyatları ödemek zorunda kalacaklar.

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