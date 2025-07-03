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Bakan Kacır'dan Kilis'e 600 Milyon Liralık Yeşil Geçiş Projesi Müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kilis'te yaptığı açıklamada Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi için 600 milyon lira bütçe ayrıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 14:40
Bakan Kacır'dan Kilis'e 600 Milyon Liralık Yeşil Geçiş Projesi Müjdesi

Bakan Kacır, Kilis'teki Proje Açılışında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis Organize Sanayi Bölgesi Tekstilkent'te düzenlenen "Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi İmza Töreni"nde önemli ifadelere yer verdi. Bakan Kacır, Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SOGREEN) kapsamında 15 kalkınma ajansının, yaklaşık 600 milyon lira tutarındaki teklif çağrılarını ilan ettiğini bildirdi. Ayrıca, proje başına 2 milyon liraya kadar destek vereceklerini belirtti.

Yeni Projelerle İstihdam Artışı

Bakan Kacır, Kilis'te yeni yatırımların hayata geçirildiğini ifade ederek, "GAP Bölge Kalkınma İdaremiz ve İpekyolu Kalkınma Ajansımız destekleriyle hayata geçirilen, tekstilden kültür turizmine kadar uzanan 12 yeni projenin açılışını gerçekleştiriyoruz," dedi.

Son 23 yılda Türkiye'nin milli gelirinin 236 milyar dolardan 1,3 trilyon dolara yükseldiğini aktaran Kacır, kişi başı milli gelirin 15 bin dolara ulaştığını vurguladı. Bu verilerle birlikte, ülkenin küresel üretim üssü konumuna geldiğini belirtti.

Kilis Tekstilkent Projesi İstihdamı Artıracak

Kilis Tekstilkent projesinin, Kilis'teki tekstil sektörünün gelişimine önemli katkıda bulunacağını ifade eden Kacır, bu tesisin tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 2 bin kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu.

Hedef: Türkiye Yüzyılı

Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi ile ilgili olarak Kacır, şunları söyledi: "Girişimciler ve kooperatiflerin yararlanacağı Hızlandırıcı Hibe Desteği Programları ile yeşil dönüşümü öncülük edecek iş fikirleri ve yatırımlar hayata geçirilecek."

Suriye ile Gelecek Vizyonu

Suriye'de yeni bir dönemin başladığını hatırlatan Bakan Kacır, Türkiye'nin komşusuyla işbirliği içerisinde yeniden inşa ve ihya çalışmaları gerçekleştireceğini belirtti. Kacır, yerel halkın Türkçe konuşan Suriyeliler olarak Türkiye'nin kültür ve ticaret elçileri olacağını ifade etti.

Programda, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililer yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis Organize Sanayi Bölgesi Tekstilkent'te...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis Organize Sanayi Bölgesi Tekstilkent'te düzenlenen "Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi İmza Töreni"ne katıldı. Törende kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis Organize Sanayi Bölgesi Tekstilkent'te...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis Organize Sanayi Bölgesi Tekstilkent'te düzenlenen "Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi İmza Töreni"ne katıldı. Törende kurdele kesimi gerçekleştirildi.

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