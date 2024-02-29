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5 gizli iOS 17.4 özelliği gelecek hafta iPhone'a geliyor!

Apple 5 yeni ve gizli iOS 17.4 özelliğinin haftaya iPhone cihazlarına geleceğini açıkladı. Peki, bu 5 gizli özellikler neler? İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 29.02.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 14:02
5 gizli iOS 17.4 özelliği gelecek hafta iPhone'a geliyor!

Bir aylık beta testinin ardından iOS 17.4 önümüzdeki haftadan itibaren tüm iPhone kullanıcılarına sunulacak ve birçok yeni özelliğe sahip olacak. iOS 17.4 ile iPhone'a, Avrupalı kullanıcıların App Store, Wallets ve daha fazlasından nasıl yararlanacaklarına ilişkin büyük değişiklikler de dahil olmak üzere birçok heyecan verici yeni özellik geliyor. Buna ek olarak, tüm iPhone kullanıcıları yeni emojilere ve birkaç başka ince ayara sahip olacak.

Bu haberde, önümüzdeki haftadan itibaren iOS 17.4 ile iPhone'unuzda kullanılabilecek beş gizli ve kullanışlı özelliği bir araya getirdik. İşte gelecek özellikler...

Oyun uygulaması değişiklikleri: Avrupalı kullanıcılara yönelik büyük değişikliklerle birlikte Apple, App Store'da oyun uygulamalarının akışına küresel olarak izin vermeye karar verdi. Bu da Xbox Cloud Gaming ve GeForce NOW gibi yazılımların tüm iPhone'larda kullanılabileceği anlamına geliyor.

Siri ile mesajlaşma: Siri, aldığınız mesajları desteklenen herhangi bir dilde duyurmak için yeni bir seçeneğe sahip olacak. Böylece uluslararası arkadaşlarınızla sohbetlerinizi kolaylıkla sürdürebilirsiniz.

iphone

ÇALINAN AYGIT KORUMASI ARTIK DAHA GÜVENLİ

iPhone 15'in pili daha uzun süre dayanıyor: iPhone 15 kullanıcıları için ayrıcalıklı bir özellik daha var. Apple'a göre, iOS 17.4, en yeni modellerin pil sağlığının yüzde 80'ine ulaşmadan önce en az bin tam döngü tutabileceğini ortaya koyuyor. Buna karşılık, önceki modeller 500 döngüden sonra yüzde 80'e ulaşıyordu. Kullanıcılar ayrıca Ayarlar uygulamasında iPhone'unuzun döngü sayısını, pilin ne zaman üretildiğini ve ilk ne zaman kullanıldığını göstererek pil sağlıklarını daha iyi anlayabilirler.

Çalınan Aygıt Koruması daha güvenli hale geldi: iOS 17.3 ile Çalınan Aygıt Koruması'nı tanıttıktan sonra, bu yeni işletim sistemi güncellemesi, ister evde ister bilmediğiniz bir yerde olun, her zaman çift kimlik doğrulaması gerektiren bir seçenek ekledi.

iMessage sizi yeni nesil bilgisayar korsanlarına karşı koruyor: iOS 17.4 ile Apple, uçtan uca sucre mesajlaşmayı geliştiren yeni bir kuantum sonrası kriptografik protokol ekliyor. Bununla birlikte Cupertino, kullanıcılarını WhatsApp, Telegram ve Signal gibi diğer mesajlaşma uygulamalarının birkaç adım önüne geçiriyor.

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