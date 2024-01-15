9 binden fazla kuş türünü barındıran ilk yapay zekâ destekli dürbün geliştirildi!

Kuşları tanımlayan bu yapay zekâlı dürbünlerle kullanıcılar kendilerini bir kuş gözlem profesyoneli gibi hissedebilecek. AX Visio isimli yapay zekâ destekli dürbün, tek bir düğmeye dokunarak kuşları ve diğer canlıları tanımlamaya yardımcı olacak.

Avustralyalı optik aletler şirketi Swarovski, bu yıl Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) AX Visio adlı bir dürbün tanıttı.

Dürbün, yapay zekâ görüntü tanıma teknolojisini ve Merlin Bird ID veritabanından alınan verileri kullanarak 9 binden fazla kuşu ve diğer vahşi yaşamı tek bir tıklamayla kolayca tanımlamanıza, fotoğraf ve video çekmenize yardımcı oluyor. Dürbünün kuşların hareketsiz veya hareketli görüntülerini tanımlamasını sağlayan dahili bir kameraya sahip ve kullanıcılar, dürbünü bir akıllı telefonla eşleştirerek oluşturduğu fotoğraf ve videoları hemen paylaşabilecek.

Kullanıcılar, dürbünün ekranındaki ok işaretlerini, bulduğu ilginç kuşları veya vahşi yaşamı işaretlemek için de kullanabilecek. Yani kullanıcılar, biriyle kuş gözlemi yapıyorsa, dürbünü ona verebilecek ve işaretler o kişiyi de hedefe yönlendirecek.

Bunun yanı sıra, dürbünler memelileri, yusufçukları ve kelebekleri tanımlamak için veri tabanlarıyla birlikte gelecek. Bu kapsamda, dürbünler "genişletilebilir" olarak tasarlandı ve bu da kullanıcıların ilgi alanlarına uygun yeni özel veritabanları ekleyebileceği anlamına geliyor.





YAKLAŞIK 5 YILDIR YAPIM AŞAMASINDA

Yazar ve fotoğrafçı Rick Bateman, AX Visio için yaptığı bir incelemede, dürbünü Kosta Rika'ya yaptığı bir geziye götürdüğünde, tropikal yalıçapkınlarından güney toy kuşlarına ve kızıl papağanlara kadar pek çok yaygın kuş türünü tanımlayabildiğini belirtiyor.

Bateman, dürbünün ekran arayüzüne ilk başta alışmanın biraz zaman aldığını, ancak bir kez alıştıktan sonra hızlı ve sezgisel bir şekilde sistemin kamerasını kimlik tespiti yapmak için doğru görüntü kalitesiyle nasıl besleyeceğini öğrendiğini söyledi. Yani, AX Visio aynı zamanda kuş ve yaban hayatı fotoğrafçılığı becerilerini geliştirmenin bir yolu olarak da kullanılabilecek.

Dürbünler, Apple'ın eski tasarım şefi Johnny Ive ile birlikte Apple Watch'un geliştirilmesine yardımcı olan Avustralyalı endüstriyel tasarımcı Marc Newson'un buluşu ve yaklaşık 5 yıldır yapım aşamasında. Swarovski, Newson'un AX Visio'yu tasarlarken temel önceliklerinin modern bir görünüme sahip olmalarını ve rahat tutulmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Dürbün, 2 kilodan biraz fazla ağırlığa ve 6 inçten biraz fazla uzunluğa sahip.

Yapay zekâ dürbünleri, denemek isteyenler için ABD’deki şubat ayında seçkin perakendecilerde yerini alacak. Ayrıca, dürbünün fiyatının 5 bin dolardan fazla olacağı belirtildi.

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