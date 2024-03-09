A101, iPhone 14 Plus ve Galaxy S23 FE satışına başlıyor

Teknoloji ürünlerinin Türkiye'deki penetrasyonunun artmasında zincir marketler de önemli rol oynuyor. Çünkü her ay akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, tabletlerden oyun konsollarına kadar pek çok ürün satılıyor. A101 son olarak bugün itibariyle satışa sunulacak telefonların duyurusunu yaptı. A101 market, iPhone 14 Plus ile Galaxy S23 FE fiyatlarını şu şekilde belirledi;

A101 – iPhone 14 Plus ile Galaxy S23 FE Satış Fiyatları

A101 7 Mart'ta bir broşür yayınladı. Akıllı telefonlar burada en çok öne çıkanlardı. İncelerseniz kataloğun içerisinde Apple iPhone 14 Plus, Samsung Galaxy S23 FE, Realme C55, Omix X600'ün olduğunu göreceksiniz.





Realme C55, MediaTek Helio G88 işlemciden güç alıyor. Telefon, 2400 x 1080 piksel çözünürlük durumuna sahip 6,72 inç ekrana ve 64 megapiksel ana kameraya sahip olan cihazda 8GB RAM ve 256GB depolama alanı var.

Realme C55 modeli A101 fiyatı 7.000 699 TL..





Omix telefonun kalbinde yapay zeka destekli dört kamerayla donatılan Helio G88 işlemci yer alıyor. 4 GB RAM ile 28 GB depolama alanına sahip cihazın fiyatının 4.000.999 TL olduğunu unutmayın.

Uygun fiyatlı bir Android işletim sistemli cep telefonu olarak kabul edilen Samsung Galaxy S23 FE, 120Hz destekli 6,4 inç FHD+ ekrana sahip. Samsung Exynos 2200 işlemci tarafından desteklenmektedir, ancak 8 GB RAM ile birlikte 256 GB depolama alanı kullanılmıştır. Telefonun ön tarafında 10 megapiksel, arka tarafında ise 50 megapiksel, 12 megapiksel ve 8 megapiksel kameralar bulunuyor.





Samsung Galaxy S23 FE model A101'in fiyatı 22.999 TL. Bu cihaz Samsung'un resmi internet sitesinde 26.000 999 TL'ye satılıyor. Dolayısıyla 4.000TL fark oluşacaktır.

iPhone 14 Plus, 256 GB depolama modelinde 6,7 inç Full HD+ ekran bulunuyor. Yenilenen A15 Bionic işlemciyle yüksek performans sunan cihazda, 60 FPS'de 4K video kaydedebilen 12 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Arkada 12 megapiksel ana kamera ve 12 megapiksel ultra geniş açı kamera bulunmakta.





iPhone 14 Plus 256 GB model A101'in fiyatı 53.000 999 TL. Apple'ın resmi internet sitesinde 62.999TL'ye satıldığını belirtelim. Yani 9.000TL fark var.

A101'de satılan akıllı telefonların modelleri ve fiyatları aşağıdaki gibidir.