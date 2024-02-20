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AB, TikTok hakkında zararlı içerik ve gizlilik konusunda soruşturma başlattı!

AB, popüler sosyal medya uygulamalarından TikTok’a bağımlılık yaratan algoritmalar, zararlı içerik, gizlilik ve daha fazlası nedeniyle geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 10:14
AB, TikTok hakkında zararlı içerik ve gizlilik konusunda soruşturma başlattı!

TikTok, küçük yaştaki kullanıcıların güvenliği ve diğer konulardaki potansiyel Dijital Hizmetler Yasası (DSA) ihlalleri nedeniyle AB'nin hedefinde. AB tarafından başlatılan soruşturma kapsamında resmi işlemler; bağımlılık yaratan algoritmalar, yaş doğrulama sorunları ve varsayılan gizlilik ayarlarına odaklanacak. Avrupa Komisyonu ayrıca reklam şeffaflığı ve araştırmacılar için veri erişimini de inceliyor.

Soruşturma, küçük yaştaki kullanıcıların mahremiyetine ve güvenliğine odaklanıyor. Komisyon, TikTok'un tasarım ve algoritmalarının, bağımlılık yapıcı davranış ve zararlı içeriğe yol açabilecek "tavşan deliği etkileri" de dahil olmak üzere potansiyel olarak olumsuz yönlerini inceleyecek. Avrupa Komisyonu, değerlendirmenin kişinin fiziksel ve zihinsel esenliği ve çocuk haklarına saygı temel hakkının kullanılmasına yönelik potansiyel risklere karşı koymayı amaçladığını açıkladı.

Bunun bir parçası olarak, TikTok'un 18 yaşından küçük kullanıcıların uygunsuz içeriğe erişimini engellemesi beklenen yaş doğrulama araçlarını da inceliyor. Aynı zamanda, sosyal medya sitesini, Meta'nın Instagram ve Facebook'u için yaptığı gibi, varsayılan gizlilik ayarlarıyla ilgili olarak küçükler için yüksek düzeyde gizlilik, güvenlik ve emniyet sağlamaya zorlayacak.

tiktok

AB, YASA DIŞI İÇERİKLE İLGİLİ META VE TİKTOK’U ARAŞTIRIYOR

Avrupa ayrıca TikTok'un "reklamlar için aranabilir ve güvenilir bir havuz sağlamak" için DSA yükümlülüklerine uygunluğunu da araştırıyor. Aynı zamanda, DSA'nın gerektirdiği şekilde, TikTok'un kamuya açık verilerine araştırmacı erişimindeki şüpheli eksiklikleri araştırıyor.

Komisyon, dava açıldıktan sonra delil toplamaya devam edecek. Prosedür, geçici tedbirler ve uyumsuzluk kararları da dahil olmak üzere daha fazla uygulama adımı atmasına izin verecek.

TikTok ve ana ByteDance, kullanıcılara algoritmaların Sizin İçin Sayfalarını (FYP) güçlendirmesine izin vermeme seçeneği sunarak DSA'yı karşılamak için AB kullanıcıları için zaten büyük değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Ayrıca yeni zararlı içerik raporlama seçenekleri sundu ve 13-17 yaş arası AB kullanıcıları için kişiselleştirilmiş reklamları kaldırdı.

AB, Orta Doğu'da devam eden şiddetle ilgili yasa dışı içerik ve yanlış bilgilendirmeyi azaltmak için ne yaptıklarını belirlemek üzere Meta ile birlikte TikTok'u da araştırıyor. 2022 yılında Meta, kişiselleştirilmiş reklamlar gerektirdiği için 414 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Kullanıcıların kişiselleştirilmiş reklamlardan kurtulmalarını sağlamak için ücretli bir katman sunacağı söyleniyor. Sivil haklar grupları AB'yi bu planları reddetmeye çağırıyor ve bunları "gizlilik için ödeme" olarak nitelendiriyor.

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