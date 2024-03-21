ABD'den Huawei'ye ambargo!

Huawei, 2019 yılında ABD'nin kara listesine alınmış ve 5G teknolojisini kullanması büyük ölçüde yasaklanmıştı. Şirketin yıllardır amiral gemisi modellerine 4G bağlantısı kurmasının nedeni budur. Ancak son haftalarda şirketin yeni akıllı telefonları olan Mate 60 ailesinde 5G desteğinin devreye girmesiyle işler değişmeye başladı. Akıllı telefonun 5G özellikli Kirin 9000S yonga seti ABD'yi şok etti ancak son raporlar Çin merkezli üreticiye yeni yaptırımların uygulanacağını gösteriyor.

"ABD, Huawei ile bağlantılı dört çip üreticisini yasaklamayı planlıyor"





Bloomberg'de yayınlanan bir haberde, ABD'nin Qingdao Sien, SwaySure, Shenzhen Pensun Technology ve ChangXin Memory Technologies (CXMT) dahil olmak üzere dört Çin merkezli çip üreticisinin kara listeye alınması yönünde bir karar aldığı belirtildi. Söz konusu şirketlerin bir noktada Huawei ile bağları olduğu söyleniyor ancak Kirin 9000 serisi işlemciler de dahil olmak üzere Huawei'nin ABD yasağından kurtulmasına yardımcı olduğu söylenen diğer iki yonga üreticisi de kara listeye alındı.

Elbette ABD'nin son kararları Huawei'nin işini daha da zorlaştırdı. Bu, Çinli üreticilerin gelecekte 5G akıllı telefonlarını piyasaya sürmeleri ve en önemlisi Çin'deki işlemci mimarilerinin geliştirilmesi açısından önemli bir engel teşkil edebilir.

Son olarak geçtiğimiz yıl açıklanan 5G Mate 60'ın teknik özellikleri şöyle:



