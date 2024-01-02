ABD'li yetkililer ASML'ye Çin'e üst düzey çip üretim ekipmanı sevkiyatını iptal etmesi için baskı yaptı!

Hollandalı çip üretim makineleri tedarikçisi ASML Holding NV, yeni bir ihracat yasağının yürürlüğe girmesinden haftalar önce, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin'deki müşterilere bazı ekipman sevkiyatlarını iptal etme talebini kabul etti.

ASML daha önce, ihracatta yeni kısıtlamaların yürürlüğe gireceği ocak ayından önce en gelişmiş üç ultraviyole litografi makinesini Çin'e göndermek için lisans almıştı. Ancak Bloomberg'in bugün konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre şirket, ABD'li yetkililerin bu sevkiyatları engelleme yönündeki baskılarına boyun eğdi.

ABD, Çin'in kendi yarı iletken teknoloji endüstrisini kurma çabalarını engellemeye çalışıyor ve bu girişimin bir parçası olarak müttefikleriyle birlikte Çin'in üst düzey yonga üretim makinelerine erişimini engellemek için çalışıyor. Biden yönetiminin Çin'de kaydedilen ilerlemeden endişe duyduğu bildiriliyor.

Örneğin, Huawei, kısa bir süre önce Apple’ın son iPhone modellerinde kullanılan çipler kadar iyi olduğu öne sürülen yerli üretim bir çip setine sahip bir akıllı telefon piyasaya sürdü. Huawei'nin çipinin, Çin'in en iyi çip üreticilerinden biri olan Semiconductor Manufacturing International tarafından AMSL'nin daldırma litografi donanımı kullanılarak üretildiği bildirildi.





KAÇ ÇİP ÜRETİM EKİPMANININ SEVKİYATININ ENGELLENDİĞİ BİLİNMİYOR

ASML, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Hollanda hükümetinin Çin'e belirli litografi makineleri satmasına izin veren lisansları kısmen iptal ettiğini söyledi. ASML'den yapılan açıklamada, bu lisansların iptalinin az sayıda müşteriyi etkilediği belirtildi.

Bloomberg'in kaynakları, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın geçen yıl Hollandalı hükümet yetkilileriyle sevkiyatların engellenmesini görüştüğünü söyledi. Bu görüşmelerin ardından yetkililerin Sullivan'a, daldırma derin ultraviyole litografi makinelerinin sevkiyatının ayrıntıları hakkında doğrudan ASML ile iletişime geçmesini söylediği bildirildi.

Sonuç olarak, ASML'nin sevkiyatı iptal edildi. Bloomberg, her biri onlarca milyon dolara mal olan çip üretim ekipmanının tam olarak kaç tanesinin engellendiğinin net olmadığını söyledi.