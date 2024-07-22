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Akademisyenler Bozova Fayı'nı Araştırıyor

TÜBİTAK destekli projede uzmanlar, Bozova Fayı üzerinde derinlemesine inceleme yapıyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 18:33
Akademisyenler Bozova Fayı'nı Araştırıyor

Bozova Fayı Üzerine Detaylı İnceleme

Üç bakanlığın iş birliği ve TÜBİTAK'ın desteği ile gerçekleştirilen projede, Şanlıurfa ile Adıyaman arasında uzanan 55 kilometrelik Bozova Fayı incelenmektedir. Proje, AFAD ile Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülmektedir.

Akademik Ekip ve Çalışmalar

Bu kapsamda, 10 akademisyenden oluşan bir ekip, 5 farklı bölgede yaklaşık 4 metre derinliğinde 12 metre uzunluğundaki hendeklerde araştırmalar gerçekleştirmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sümer, projenin yaklaşık 20 yıldır üzerine çalıştığı bir konuda önemli veriler sunacağını belirtti.

Paleosismolojik Özellikler Üzerine Odaklanma

Sümer, "Bu proje, hem Türkiye için hem de dünya çapında daha önceki büyük çalışmalarla kıyaslandığında önemli bir yere sahip. Projenin amacı, fayların geçmişine bakarak olası gelecekteki depremleri tahmin etmektir." dedi.

Atatürk Barajı'nın Güvenliği

Sümer, Bozova Fayı'nın Atatürk Barajı ile etkileşimi hakkında bazı spekülasyonlara değinerek, "Fay hattı, Atatürk Barajı'nın bendini kesmemektedir. Ayrıca, depremlerde genellikle yüzey yırtılması ve dalga kaynaklı hasarlar oluşmakta, ancak barajı tehdit eden bir risk olmadığını tespit ettik." şeklinde konuştu.

Endişeler Yersiz mi?

Sümer son olarak, proje tamamlandığında daha kapsamlı verilerin elde edileceğinin altını çizerek, bölgede şu an için endişe edilecek bir durum olmadığını ifade etti. Projenin ardından bir eylem planının hazırlanması planlanmaktadır.

Proje Takımı

Doç. Dr. Sümer'in yanı sıra, Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Volkan Karabacak ve Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Paleosismoloji Uzmanı Dr. Çiğdem Tepe de projede yer almaktadır.

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