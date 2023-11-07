Akıllı Tesla'lar daha da akıllanıyor: Elon Musk harekete geçti

Tesla model araçlarla ilgili güncellemeler paylaşıldı! Elon Musk yeni düzenlemeleri paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TESLA MODELLERDE DEĞİŞİKLİK

Elon Musk 2023 Mart ayında XAl şirketiyle birlikte Grok kullanımını da devreye sokmuştu. Sohbet botu yakın zamanda Tesla araç modellerine de yüklenecek. Elon Musk Grok sohbet botuyla insanlara esprili yanıtlar verilmesini sağlıyor ve XAl tarafından kurulan uygulamanın yakın zamanda Tesla modellere de gelmesi bekleniyor. Testler ilk olarak Grok-0 olarak 33 milyar parametreli yapay zeka modeliyle başlatıldı.





Modelin diğer yapay zeka botlarına göre geride kaldığı düşünülüyordu ancak Grok-1 model daha gelişmiş şekilde sunuldu ve matematik testlerinde ChatGPT 3.5 ve LLaMa 2'den daha iyi sonuçlar almaya başladı. Grok aynı zamanda Macaristan'da lise finallerine de dahil edildi ve yüzde 59 oranında başarı elde edildi. Claude-2 yüzde 55, GPT-4 yüzde 68 başarı oranı elde etti. Grok diğer modellere göre daha avantajlı olarak Twitter bilgi ve verileriyle gerçek zamanlı bilgi toplayabiliyor. Yapay zeka sohbet botunun yakın zamanda Tesla modellere de gelmesi bekleniyor.