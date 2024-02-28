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Amazon’a büyük suçlama! Oyuncuların sesini taklit etmek için yapay zekâyı mı kullandı?

Amazon, Road House'un yeniden yapımında oyuncuların 'seslerini taklit etmek' için yapay zekâ kullanmakla suçlanıyor.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 10:11
Amazon’a büyük suçlama! Oyuncuların sesini taklit etmek için yapay zekâyı mı kullandı?

Amazon, Road House filminin 1989 tarihli Patrick Swayze versiyonunun yazarı tarafından filmin yeniden yapımında telif hakkı ihlali yapıldığı iddiasıyla dava ediliyor. Senarist R. Lance Hill, Amazon ve MGM Stüdyolarını, telif hakkı süresi dolmadan önce bitirmek amacıyla yeni yapımda oyuncuların seslerini klonlamak için yapay zekâ kullanmakla suçluyor.

Los Angeles Times'ın haberine göre Hill, yeni filmin temelini oluşturan orijinal senaryosunun haklarını geri almak için Kasım 2021'de ABD Telif Hakkı Ofisi'ne bir dilekçe verdiğini söyledi. O tarihte, MGM'nin satın alınmasının bir parçası olarak haklar Amazon Studios'a aitti ancak Kasım 2023'te sona erecekti. Hill, bu gerçekleştiğinde hakların kendisine geri döneceğini iddia ediyor.

Davaya göre, Amazon Stüdyoları telif hakkı süresinden önce bitirmek için projeyi yine de aceleye getirdi. Hill, oyuncuların grevi nedeniyle engellendiği için, Amazon'un 2024'ün yeniden yapımında çalışan oyuncuların "seslerini kopyalamak" için yapay zekâ kullandığını iddia ediyor. Bu tür bir kullanım, sendika ile Amazon dahil büyük stüdyolar arasında yapılan anlaşmanın şartlarını ihlal ediyordu.

amazon

AMAZON İDDİALARI REDDETTİ

Hill'in orijinal yapımcı United Artists ile bir "kiralık eser" anlaşması imzalamış olması iddiayı karmaşık hale getiriyor. Bu da yazarı işe alan stüdyonun eserin hem sahibi hem de telif hakkı sahibi olacağı anlamına geliyor. Ancak Hill, bunu sözleşmelerde tipik olarak kullanılan "genel bir ifade" olarak reddetti.

Dava, 8 Mart'ta SXSW'de gösterime girecek olan filmin 21 Mart'ta doğrudan Prime Video'da yayınlanmasını engellemeyi amaçlıyor.

Amazon iddiaları reddederken, bir sözcüsünün yaptığı açıklamada "stüdyonun film yapımcılarına bu filmde yapay zekâ kullanılmaması yönünde açıkça talimat verdiğini" söyledi. Sözcü, yapay zekâ kullanıldıysa da bunun sadece filmlerin ilk versiyonlarında yapıldığını ekledi. Daha sonra, film yapımcılarına son versiyon için "yapay zekâ veya SAG AFTRA dışı oyuncuları" çıkarmaları söylendi. Diğer iddiaların kategorik olarak yanlış olduğunu ve orijinal Road House üzerindeki telif hakkının henüz sona ermediğine inandığını ekledi.

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