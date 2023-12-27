Amazon Prime Video artık reklam göstermeye başlayacak!

"Reacher" ve "The Boys" gibi orijinal yapımlara ev sahipliği yapan Amazon Prime Video, 2024’te Prime'da reklam yayınlamaya başlayacağını duyurdu. Buna göre, reklamlar ABD aboneleri için 29 Ocak'ta gösterilmeye başlanacak. İçerikleri reklamsız izlemek isteyenler ise ayda 2,99 dolar ödemesi gerekecek.

Amazon tarafından yapılan açıklamada, "Bu, ilgi çekici içeriğe yatırım yapmaya devam etmemizi ve bu yatırımı uzun bir süre boyunca artırmamızı sağlayacak. Doğrusal TV ve diğer akışlı TV sağlayıcılarına kıyasla anlamlı ölçüde daha az reklam yayınlamayı hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Fiyat artışı, yayın hizmetlerinin genel olarak daha pahalı hale gelmesi ve kâr elde etmek için yeni gelir akışları sunmasıyla birlikte geldi. Netflix, Hulu, Max, Disney+, Peacock ve Paramount+ With Showtime bu yıl fiyatlarını artırdı.





HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Prime Video'ya aylık 14.99 dolar olan Amazon Prime üzerinden ya da tek başına aylık 8.99 dolara erişilebiliyor. Değişiklik ilk olarak ABD, İngiltere, Almanya ve Kanada'daki aboneleri etkileyecek ve daha sonraki bir tarihte Fransa, İtalya, İspanya, Meksika ve Avustralya'da başlayacak. Türkiye’de ise ne zaman uygulanmaya başlanacağı henüz belli olmadı.