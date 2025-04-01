Anadolu'da Bakır İşçiliği 3 Bin Yıl Öncesine Gidiyor

Erken Dönem Bakır İşçiliği Keşfi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Arkeometri Çalışma Grubu, Anadolu'da bakır eritme ve dökme işleminin bilinenden 3 bin yıl daha önce gerçekleştirildiğini açıkladı. Güneydoğu Anadolu'daki Yukarı Dicle Vadisi'nde, 2018-2023 yılları arasında gerçekleştirilen Gre Fılla Höyüğü kazılarında, neolitik döneme ait 5 kültürel katman ortaya çıkarıldı.

Önemli Bulguların Paylaşımı

Diyarbakır Müze Müdürlüğü'nün başkanlığında, Prof. Dr. Ayşe Tuba Ökse'nin danışmanlığında yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular, bilim dünyasında yankı uyandırdı. Bu bulgular, ScienceDirect veri tabanında yer alan Journal of Archaeological Science: Reports dergisi ve Science dergisinde yayımlandı.

Eski Metal İşleme Bilgileri

Deri Bakır işleme sürecine ışık tutan KOÜ öğretim üyeleri, metal işçiliğinin kökenlerini araştırarak, tarihin çok daha derinlerine uzandığını gösterdiler. Ulaşılan verilere göre, bakır işçiliği milattan önce 8 bin yılına kadar uzanmaktadır.

Bakırın Kaynağı Trabzon

Bulguları değerlendiren Doç. Dr. Üftade Muşkara, yaptıkları araştırmalar neticesinde bakırın kökeninin Trabzon olduğunu belirttiklerini vurguladı. Bu bilgi, erken dönem metalürjik faaliyetlerin daha önce tahmin edilenden çok daha derin bir geçmişe sahip olduğuna işaret ediyor.

Çalışmaların Önemi

Doç. Dr. Ayşin Konak, kazılardaki buluntuların, neolitik dönemde toplulukların doğa ile iç içe yaşadığını ve teknolojik bilginin oldukça yüksek olduğunu gösterdiğini kaydetti. Bunun yanı sıra arkeometrik analizler yapılarak gerçekleştirilen çalışmalar, arkeolojik nesnelerin karakterize edilmesine olanak sağlıyor.

Gre Fılla Höyüğü kazıları, Anadolu tarihine dair önemli veriler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda arkeoloji ve metalürji ilişkisini de yeniden tanımlıyor. Bu tür bulgular, erken metal işçiliği hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor.