DOLAR
37,93 0,06%
EURO
41,08 -0,09%
ALTIN
3.821,6 -0,31%
BITCOIN
3.199.420,06 -2,25%

Anadolu'da Bakır İşçiliği 3 Bin Yıl Öncesine Gidiyor

Kocaeli Üniversitesi Arkeometri Grubu, Anadolu'da bakır işçiliğinin bilinenden 3 bin yıl önce yapıldığını keşfetti.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 12:46
Anadolu'da Bakır İşçiliği 3 Bin Yıl Öncesine Gidiyor

Erken Dönem Bakır İşçiliği Keşfi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Arkeometri Çalışma Grubu, Anadolu'da bakır eritme ve dökme işleminin bilinenden 3 bin yıl daha önce gerçekleştirildiğini açıkladı. Güneydoğu Anadolu'daki Yukarı Dicle Vadisi'nde, 2018-2023 yılları arasında gerçekleştirilen Gre Fılla Höyüğü kazılarında, neolitik döneme ait 5 kültürel katman ortaya çıkarıldı.

Önemli Bulguların Paylaşımı

Diyarbakır Müze Müdürlüğü'nün başkanlığında, Prof. Dr. Ayşe Tuba Ökse'nin danışmanlığında yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular, bilim dünyasında yankı uyandırdı. Bu bulgular, ScienceDirect veri tabanında yer alan Journal of Archaeological Science: Reports dergisi ve Science dergisinde yayımlandı.

Eski Metal İşleme Bilgileri

Deri Bakır işleme sürecine ışık tutan KOÜ öğretim üyeleri, metal işçiliğinin kökenlerini araştırarak, tarihin çok daha derinlerine uzandığını gösterdiler. Ulaşılan verilere göre, bakır işçiliği milattan önce 8 bin yılına kadar uzanmaktadır.

Bakırın Kaynağı Trabzon

Bulguları değerlendiren Doç. Dr. Üftade Muşkara, yaptıkları araştırmalar neticesinde bakırın kökeninin Trabzon olduğunu belirttiklerini vurguladı. Bu bilgi, erken dönem metalürjik faaliyetlerin daha önce tahmin edilenden çok daha derin bir geçmişe sahip olduğuna işaret ediyor.

Çalışmaların Önemi

Doç. Dr. Ayşin Konak, kazılardaki buluntuların, neolitik dönemde toplulukların doğa ile iç içe yaşadığını ve teknolojik bilginin oldukça yüksek olduğunu gösterdiğini kaydetti. Bunun yanı sıra arkeometrik analizler yapılarak gerçekleştirilen çalışmalar, arkeolojik nesnelerin karakterize edilmesine olanak sağlıyor.

Gre Fılla Höyüğü kazıları, Anadolu tarihine dair önemli veriler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda arkeoloji ve metalürji ilişkisini de yeniden tanımlıyor. Bu tür bulgular, erken metal işçiliği hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu'da Bakır İşçiliği 3 Bin Yıl Öncesine Gidiyor
2
Azerbaycanlı Öğrenciler Uzay Kampı'nda Eğitime Alındı
3
Bayraktar TB3 SİHA, Süpersonik Füze ile Hedefi Tam İsabetle Vurdu
4
ASELSAN'dan Üç Yeni Yatırım: 616 Milyon Dolar ve 2.244 Yeni İstihdam
5
Bakan Kacır Muğla'da Türkiye'nin Yerli Üretim Gücüne Dikkat Çekti
6
Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Karataş, ERÜ'de Güncel Konuları Değerlendirdi
7
Telegram, Aylık Aktif Kullanıcı Sayısını 1 Milyara Çıkardı

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!